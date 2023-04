Bill Gates : ChatGPT pourra bientôt remplacer les enseignants

L’intelligence artificielle (IA) est un sujet intéressant depuis de nombreuses années. Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, est un ardent défenseur de ses avantages. Il pense que les modèles d’IA génératifs comme ChatGPT pourront servir d’enseignants et fonctionner aussi bien que n’importe quel humain dans un avenir proche.

Lors de l’événement ASU + GSV à San Diego, Gates a estimé que les chatbots d’IA comme ChatGPT pourront aider les enfants à apprendre à lire et à écrire au cours des 18 prochains mois. Ce serait une solution plus économique pour de nombreux parents défavorisés qui ne peuvent pas se payer un enseignant humain. Gates pense que les chatbots alimentés par l’IA deviendront aussi bons que n’importe quel tuteur humain et engageront un dialogue pour aider les étudiants à comprendre leurs lacunes.

ChatGPT : le professeur d’IA du futur ? Bill Gates le pense !

Au début, l’IA aidera principalement les apprenants à améliorer leur façon d’écrire et de lire. Gates pense que les IA viendront aider les enseignants et donner des conseils sur l’écriture. Plusieurs initiatives prometteuses en ce sens existent déjà, comme le projet Khanmigo, développé par la Khan Academy. L’enseignant virtuel, propulsé par GPT-4, est capable de faciliter l’apprentissage des mathématiques, des sciences et des sciences humaines de tous âges. Le projet Khanmigo peut également servir de coach d’écriture.

Ces dernières semaines, l’IA a surpris le monde en affichant ses capacités. ChatGPT a passé une licence médicale et un test de droit mieux que certains diplômés. Dans ce contexte, Gates reste convaincu que l’IA peut aider à résoudre certains des problèmes majeurs de l’humanité, comme la faim dans le monde.

Cependant, plusieurs grands noms de la tech, dont Elon Musk, ont plaidé pour une suspension des recherches sur l’IA. Ils craignent que l’IA ne devienne trop puissante et ne constitue une menace pour l’humanité. En réponse à la pression, le PDG et co-fondateur d’OpenAI, Sam Altman, a accepté de reporter le développement de GPT-5, la future version du modèle de langage, jusqu’à nouvel ordre.

Malgré cela, Gates s’oppose fermement à l’idée d’un moratoire sur l’intelligence artificielle. Il pense que l’IA a un énorme potentiel pour aider à résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde. Les chatbots IA comme ChatGPT pourraient fournir une solution abordable aux parents qui ne peuvent pas se permettre un tuteur humain. Les enseignants virtuels comme le projet Khanmigo pourraient faciliter l’apprentissage et l’amélioration des compétences en écriture des élèves.

Dans l’ensemble, Bill Gates pense que l’IA jouera un rôle crucial dans l’avenir de l’éducation. Les chatbots et les enseignants virtuels alimentés par l’IA deviendront des outils essentiels pour les étudiants de tous âges. Bien que les dangers potentiels de l’IA suscitent des inquiétudes, Gates reste convaincu que les avantages l’emportent sur les risques. Il pense que l’IA a un énorme potentiel pour aider à résoudre certains des problèmes majeurs de l’humanité et améliorer la vie des gens dans le monde entier.

Bill Gates prédit que ChatGPT deviendra un ajout précieux à l’éducation

Malgré les avantages potentiels, les implications éthiques de l’IA dans l’éducation suscitent également des inquiétudes. Les tuteurs alimentés par l’IA pourraient renforcer les préjugés et les stéréotypes, ou être utilisés pour surveiller et contrôler le comportement des élèves, ce qui inquiète certaines personnes. D’autres s’inquiètent de l’impact de l’IA sur le marché du travail et de la possibilité qu’elle remplace complètement les enseignants humains.

L’élaboration de directives et de réglementations éthiques est essentielle pour répondre aux préoccupations concernant l’IA dans l’éducation. Les éducateurs, les décideurs et les développeurs d’IA doivent collaborer pour garantir une utilisation sûre, efficace et équitable de l’IA. Il est également important d’impliquer les élèves et leurs familles dans le développement et la mise en œuvre d’outils pédagogiques basés sur l’IA pour répondre à leurs besoins et à leurs préférences.

En conclusion, l’IA a un énorme potentiel pour transformer l’éducation et améliorer les résultats d’apprentissage des étudiants du monde entier. Il est important d’aborder le développement et la mise en œuvre de l’IA avec prudence pour garantir une utilisation éthique, équitable et efficace. Les éducateurs, les décideurs et les développeurs d’IA peuvent travailler ensemble pour créer un avenir où les tuteurs et les enseignants virtuels alimentés par l’IA sont une partie essentielle de l’éducation de chaque élève.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine