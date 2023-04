HuggingChat, l’alternative gratuite et open source à ChatGPT que vous pouvez utiliser sans avoir à vous inscrire

La plate-forme HuggingFace a publié sa propre alternative ouverte à ChatGPT – vous pouvez l’utiliser maintenant.

HuggingChat est une alternative ouverte à ChatGPT, créée par les développeurs de la plateforme HuggingFace.

La transformation subie par OpenAI ces dernières années, suite au succès impressionnant du chatbot basé sur son modèle de langage, ChatGPT, a fini par favoriser l’apparition d’alternatives à ce service avec une approche plus ouverte et gratuite. Il y a quelques jours, nous parlions déjà de StableLM, le modèle de langage ouvert de Stability.ai, et maintenant il est temps d’examiner une nouvelle alternative à ChatGPT développée par les créateurs de la plateforme HuggingFace.

Son nom est HuggingChat, et c’est un chatbot alternatif à OpenAI, que ses créateurs définissent comme un service ouvert, inclusif, transparent et, bien sûr, open source.

HuggingChat promet d’être l’alternative ouverte à ChatGPT

Bien qu’il soit déjà disponible et que tout le monde puisse utiliser HuggingChat simplement en accédant à son site Web officiel, il convient de mentionner que le projet en est à un stade précoce de son développement et que l’expérience peut ne pas être aussi raffinée que celle offerte par ChatGPT.

Cependant, le potentiel de HuggingChat est plus qu’évident. Le projet est basé sur le modèle LLaMA de Meta AI et repose sur la technologie fournie par Open Assistant. Dans son édition actuelle, il a quelques limites, mais ses créateurs affirment travailler rapidement sur l’interface et les mécanismes de sécurité.

Je pense que nous avons besoin d’alternatives open source à ChatGPT pour plus de transparence, d’inclusivité, de responsabilité et de répartition du pouvoir. Ravi de présenter HuggingChat, une première interface prototype open-source, optimisée par OpenAssistant, un modèle sorti il ​​y a quelques semaines. pic.twitter.com/8U1OY0jnzP —clem (@ClementDelangue) 25 avril 2023

Une autre de ses limites est donnée par l’utilisation du modèle LlaMA, qui ne permet pas son utilisation dans des services à des fins commerciales et, par conséquent, pose des problèmes de licence qui doivent être résolus.

En tout cas, en tant que premier prototype, HuggingChat promet d’ouvrir la voie à l’arrivée de nouveaux services de chat basés sur de grands modèles de langage qui optent pour une approche ouverte et transparente. Il y a même ceux qui comparent les propositions de HuggingFace et OpenAI comme équivalentes au Google Play Store et à l’App Store d’Apple dans le domaine des stores d’applications, et sont convaincus que tôt ou tard la porte s’ouvrira à la création d’applications basées sur la technologie qui donne vie à HuggingChat.

Tout le monde peut utiliser HuggingChat sans inscription préalable. Le service est disponible via le navigateur et vous n’avez besoin que d’une connexion Internet pour l’utiliser.



