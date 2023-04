Confirmé le lancement mondial du POCO F5: le roi est de retour

L’attente est terminée. POCO se prépare déjà au lancement de l’un des appareils les plus puissants de l’entreprise, et nous avons déjà une date. Après plusieurs mois de fuites et de rumeurs, le POCO F5 sortira dans le monde en mai prochain.

Le successeur de l’impressionnant POCO F4 arrivera dans moins d’un mois pour surprendre le monde avec une énorme puissance brute, puisqu’il s’agit du produit phare de POCO, ce qui pourrait faire du POCO F5 l’un des meilleurs milieu de gamme du marché.

Le POCO F5, avec ‘F’ pour vaisseau amiral

Cela ne fait pas encore un an que POCO a lancé son dernier produit phare, le POCO F4, et nous savions déjà que l’entreprise ne mettrait pas beaucoup plus de temps à lancer la nouvelle génération de cet appareil impressionnant. Désormais, le patron de POCO en Inde est chargé d’annoncer la nouvelle.

Avec une annonce via votre compte Twitter officiel, Himanshi Tandon nous donne une date : le 9 mai. Ce sera alors que le POCO F5 verra la lumière pour la première fois. De plus, le lancement sera mondial et nous pourrons probablement suivre l’événement depuis la France également.

Dans la vidéo qui accompagne la grande nouvelle, on voit également le design du module caméra POCO F5, qui nous rappelle beaucoup l’un des Redmi les plus puissants lancés en Chine, le Redmi Note 12 Turbo. Ce terminal est l’un des plus incroyables de la gamme, et ce ne serait pas le premier Redmi chinois converti en POCO.

De plus, le tweet de Himanshi parle de « le POCO le plus puissant à ce jour » et « le plus puissant de son segment ». Le battage médiatique est à travers le toit, et si l’on prête attention aux fuites et aux rumeurs de ces derniers mois, le POCO F5 pourrait être un succès commercial, tout comme son prédécesseur.

Nous devrons attendre le 9 mai pour découvrir toutes les nouvelles et merveilles du nouveau POCO F5, mais tout indique qu’il s’agira d’un produit phare incroyable, et le meilleur que l’entreprise ait créé à ce jour, dépassant toutes les attentes à un prix extrêmement petit prix compétitif.

