Google annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2023 : une bonne nouvelle pour les Pixel

Le dos du Google Pixel 7 Pro, l’actuel modèle de référence de la famille

Alphabet, la société mère de Google, a tenu son appel aux investisseurs mardi dernier pour rendre compte de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023. La société a fait état d’une augmentation de ses revenus par rapport à la même période l’an dernier, passant de 68,100 millions de dollars à 69,790 millions. dollars au cours des premiers mois de cette année.

Hormis une légère baisse des revenus publicitaires sur l’ensemble des plateformes de l’entreprise, s’il fallait retenir une nouvelle parmi tout ce que l’on peut tirer de cet appel aux investisseurs, c’est la bonne performance financière de la division dont la série d’appareils Pixel en fait partie, dont les revenus ont augmenté de 8 % par rapport à l’année dernière.

Alphabet a réalisé un bénéfice net de 15 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2023

Au cours de l’appel, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a révélé que le nombre d’employés de l’entreprise était passé à 190 711 dans le monde, une augmentation significative par rapport aux 163 906 employés de l’année précédente.

Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte du licenciement de 6 % des effectifs de Google, soit l’équivalent de quelque 12 000 employés, survenu en janvier dernier.

L’une des nouvelles les plus positives de cette annonce est la croissance de la division « Autres » de Google, qui comprend la division des appareils Pixel, Nest, Fitbit et le reste des offres matérielles de l’entreprise. Les revenus sont passés de 6,810 millions à 7,410 millions de dollars, une augmentation de 8,8% qui reflète les bons résultats obtenus par Google par rapport à la vente d’appareils, en particulier les smartphones de la série Pixel.

En ce sens, Sundar Pichai lui-même révélait déjà il y a quelques mois que les Pixel 6a et Pixel 7 avaient été les smartphones les plus vendus de toute l’histoire de la famille, et réaffirmait son engagement dans la création de nouveaux matériels.

Pour ce 2023, la société prévoit d’augmenter le nombre d’appareils disponibles dans la série Pixel, dont le Google Pixel Fold, son premier mobile pliable, ainsi que la tablette Google Pixel, qui rejoindra les Pixel 7a, Pixel 8 et Pixel 8. Pro.

Certains des modèles de la série Pixel seront présentés lors de la prochaine Google I/O 2023, un événement dont Pichai lui-même a parlé, garantissant que nous pouvons nous attendre à de grandes nouvelles dans le domaine de la recherche, de l’intelligence artificielle, de la série Pixel et, bien sûr , Bien sûr, l’écosystème Android.

