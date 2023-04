5 excellentes applications recommandées par Google que vous pouvez utiliser sans les installer

La firme de Mountain View dévoile 5 applications pratiques utilisables directement dans le navigateur web.

Google fête le cinquième anniversaire du domaine .app en recommandant 5 applications vraiment utiles avec ce domaine

Il y a 5 ans, Google a lancé le domaine .app pour faciliter le lancement de leurs créations par les développeurs d’applications Web et depuis lors, plus de 600 000 domaines .app ont été enregistrés, y compris des éditeurs de photos, des applications météo en direct et des outils pour suivre votre les dépenses quotidiennes, entre autres options.

Eh bien, maintenant, pour célébrer cet anniversaire, le géant américain a lancé une promotion jusqu’à fin mai qui vous permet d’enregistrer ou de renouveler un domaine .app avec une réduction de 50 % et, en plus, a partagé une entrée sur Son blog officiel dans lequel il recommande 5 excellentes applications avec ce domaine que vous pouvez utiliser sans avoir à les installer sur votre terminal.

prequel.app

La première application Web recommandée par le grand G est Prequel.app, un éditeur photo et vidéo pratique qui utilise l’IA pour améliorer vos images avec les dernières tendances en matière de design.

prequel.app

venteux.app

Windy.app est une application Web qui va au-delà des applications météorologiques traditionnelles, car elle vous montre une carte en temps réel avec les vents, les marées et les précipitations dans le monde entier, ce qui en fait une application idéale pour les surfeurs ou les kite-flyers.

venteux.app

TimelyBills.app

Si vous voulez contrôler vos finances, TimelyBills.app est l’outil dont vous avez besoin, car grâce à lui, vous pourrez garder une trace complète de toutes les factures que vous recevez mensuellement.

Vous devez savoir que cette application Web a également une version dans le Google Play Store, dont nous vous laissons le lien de téléchargement sous ces lignes avec le lien vers la version Web.

TimelyBills.app

Google Play Store | Factures, Budget et dépenses

greg.app

Grâce à Greg.app, plus aucune plante ne mourra par manque d’eau, car cette application utilise la physique et l’apprentissage automatique pour prédire les besoins en eau de n’importe quelle plante dans n’importe quel environnement.

Comme dans le cas précédent, cette application a également une version sur Google Play, nous vous laissons donc les deux liens ci-dessous.

greg.app

Google Play Store | Identification et entretien des plantes – Greg

ColorLeap.app

La dernière application Web que Google nous recommande est ColorLeap.app, une application qui vous permet de faire un voyage à travers l’art de l’histoire en vous montrant les couleurs qui ont défini les générations précédentes.

ColorLeap.app

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :