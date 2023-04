Si Google Photos est plein sur votre mobile Xiaomi, c’est un moyen d’obtenir de l’espace maintenant qu’il n’est pas illimité

Le stockage en nuage est l’un des outils les plus utiles pour libérer de l’espace sur notre mobile Xiaomi. Avoir une application comme Google Photos nous permet d’avoir toutes nos photos sur n’importe quel appareil et sans prendre de place, mais tout a une limite.

Cette limite a atteint Google Photos il y a près de deux ans, lorsque le géant de la technologie a décidé de limiter ce stockage infini de photos et de placer l’espace maximum à 15 Go. Le problème survient lorsque nous atteignons cette limite, et nous allons vous expliquer ce que vous pouvez faire pour libérer de l’espace Google Photos sur votre mobile Xiaomi.

Compressez tout ce que vous avez

L’une des premières astuces que vous pouvez utiliser pour libérer de l’espace dans Google Photos est de compresser tout son contenu. De cette façon, vous continuerez à avoir toutes vos images, mais dans un seul fichier compressé que vous pourrez décompresser à tout moment et de n’importe où.

Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans les paramètres de l’application et de rechercher « récupération de l’espace de stockage ». Une fois là-bas, vous aurez la possibilité de compresser toutes les images dans le cloud de Google pour économiser quelques Go dans Google Photos.

Supprimer automatiquement les photos floues

Passer du temps à supprimer des photos qui ne se sont pas avérées tout à fait correctes peut être extrêmement fastidieux, surtout si nous avons Google Photos à la limite de sa capacité, car cela indique que nous avons des milliers et des milliers d’images que nous devrions revoir.

Heureusement, Google Photos dispose également d’un outil auquel vous pouvez accéder à partir de ce lien et qui détecte automatiquement les captures d’écran et les photos floues, deux des types d’images qui peuvent occuper le plus sur notre mobile Xiaomi, et vous permet de les supprimer automatiquement.

Libérer Drive, c’est libérer Google Photos

Depuis qu’il a été annoncé en 2021 que Google Photos allait cesser d’être illimité, la société elle-même a également indiqué que ces 15 Go autorisés par Google Photos sont partagés avec Google Drive, donc la suppression de l’espace de Drive vous fera récupérer du stockage dans Google Photos.

L’un des conseils les plus judicieux que nous puissions vous donner est de jeter un œil à l’espace occupé par Gmail. Vous seriez surpris de la quantité d’espace que peuvent occuper les documents que nous envoyons par courrier et qui sont généralement stockés dans Google Drive, partageant l’espace avec Google Photos.

