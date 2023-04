Cela ressemble à une friteuse à air, mais c’est la nouvelle machine à laver portable de Xiaomi et vous allez en vouloir une

La machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia est une machine à laver portable avec un sèche-linge intégré, idéale pour les étudiants et les petits appartements.

Voici la machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia, la nouvelle machine à laver portable de la firme chinoise

Xiaomi dispose d’un très large catalogue d’appareils intelligents pour la maison de la marque Mijia, qui continue de croître chaque semaine avec l’arrivée sur le marché de nouveaux produits avec un excellent rapport qualité-prix, comme la Xiaomi Mijia Handheld Steam Iron Machine, un portable machine à repasser à vapeur qui coûte moins de 40 euros actuellement ou la Xiaomi Mijia Pipi Desk Lamp, une lampe intelligente qui suit vos mouvements et qui coûte moins de 70 euros actuellement.

Mais, sans aucun doute, l’un des produits les plus inconnus de Xiaomi sont ses machines à laver et précisément maintenant, le géant chinois nous a de nouveau surpris avec le lancement d’une nouvelle machine à laver portable qui ressemble à une friteuse à air et qui peut être la vôtre pour moins cher. 250 euros pour changer.

Voici la machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia, le nouveau lave-linge séchant portable de la marque

La machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia est un nouveau lave-linge séchant compact que vous pouvez placer n’importe où dans la maison, car il vous suffit de le connecter à un robinet d’eau ou d’effectuer le processus de vidange de l’eau manuellement.

Grâce à un design raffiné, similaire à d’autres produits de la firme tels que les friteuses à air, cette nouvelle machine à laver portable passera inaperçue dans n’importe quelle pièce de votre maison et vous permettra de laver un ensemble complet de chemises et pantalons et les sous-vêtements d’une personne. , ce qui en fait un choix idéal pour les étudiants et les personnes vivant seules dans de petits appartements ou à utiliser comme machine à laver secondaire.

La machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia dispose d’un programme de lavage rapide de 15 minutes et d’un mode de séchage à l’air jusqu’à 95 ° qui est capable de laisser vos vêtements prêts sans avoir besoin d’un fer à repasser en seulement 45 minutes.

En tant que bon appareil intelligent, cette machine à laver portable Xiaomi dispose d’une connectivité Wi-Fi afin que vous puissiez la programmer et la contrôler directement depuis l’application Mijia.

Machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia: disponibilité et prix

La machine à laver et à sécher les sous-vêtements Xiaomi Mijia est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 1 599 yuans, soit environ 209 euros actuellement.

Pour le moment, on ne sait toujours pas s’il sera commercialisé à l’échelle mondiale, nous devrons donc attendre pour savoir s’il peut être officiellement acheté en France ou, au contraire, s’il ne sera disponible que via des importateurs tels qu’AliExpress.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :