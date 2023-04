Lancement de Beats Studio Buds + en mai avec une autonomie de batterie et un ANC améliorés, un nouveau coloris transparent

Le mois dernier, Netcost-security.fr a découvert des images d’écouteurs « Beats Studio Buds+ » inédits dans une mise à jour bêta d’iOS 16.4. Les Beats Studio Buds de première génération sont sortis en juin 2021, et ceux-ci serviront de suivi de deuxième génération.

Maintenant, une liste pour Beats Studio Buds + a été ajoutée sur Amazon, révélant plus de détails sur les fonctionnalités, un nouveau coloris transparent, et plus encore.

Les Beats Studio Buds+ ressemblent beaucoup aux Beats Studio Buds existants, avec un design sans tige et un petit boîtier en plastique. Ils sont destinés à être une offre pour ceux qui veulent une alternative plus sportive aux AirPods ou qui utilisent des téléphones Android.

Selon la liste Amazon et une source qui a parlé à Netcost-security.fr, les Beats Studio Buds+ offriront jusqu’à 36 heures d’autonomie avec le boîtier de chargement USB-C inclus. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 32 heures du modèle de la génération précédente. Les Beats Studio Buds+ ont également une nouvelle conception audio avec des microphones 3 fois plus grands et une nouvelle ventilation pour améliorer la pression de l’oreille.

Selon Beats, les nouveaux écouteurs Studio Buds+ offrent 1,6 fois plus de puissance de suppression active du bruit que leurs prédécesseurs et un mode de transparence jusqu’à 2 fois amélioré. Les Beats Studio Buds+ offrent également des améliorations aux fonctionnalités d’Android et d’iPhone telles que le changement automatique d’appareil, Dis Siri, l’appairage par simple contact et la prise en charge de Localiser.

Plus de détails sur la liste Amazon :

Beats Studio Buds+ prend en charge l’audio spatial pour une musique immersive — offrant une expérience de son surround — que vous pouvez emporter n’importe où

La plate-forme acoustique personnalisée de Beats offre un son riche et immersif, que vous écoutiez de la musique ou que vous preniez des appels

Chaque bourgeon est équipé d’un transducteur personnalisé à deux couches qui se plie pour offrir des basses plus nettes et une distorsion ultra-faible

Avec des microphones 3 fois plus grands, une nouvelle ventilation et un processeur puissant, les Beats Studio Buds+ ont jusqu’à 1,6 fois plus de puissance de suppression active du bruit et jusqu’à 2 fois plus de transparence.

Des microphones 3x plus grands, un ANC puissant et un algorithme de ciblage vocal dévoilent avec précision le bruit de fond pour des performances d’appel nettes et claires

Beats Studio Buds+ inclura également quatre options d’embouts différents dans la boîte, y compris XS, S, M et L, pour s’adapter à une plus large gamme de tailles d’oreille et créer un joint acoustique solide pour la meilleure expérience d’écoute.

Le changement le plus excitant avec les Buds est peut-être une nouvelle option de couleur, Transparent. Cette nouvelle couleur rappelle beaucoup les Nothing Ear 2s avec son design presque transparent, donnant à l’utilisateur un aperçu de la technologie à l’intérieur. Cette nouvelle couleur est également suivie de deux nouvelles couleurs, Noir et Ivoire. Bien qu’ils ne soient pas aussi uniques que le coloris Transparent, ils apportent tout de même un nouveau look et différencient les Buds des Beats Studio Buds existants.

Selon la liste Amazon, Beats Studio Buds + commencera à être expédié le 18 mai. Le prix est indiqué à 169,95 $.

