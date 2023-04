Ils arrivent à faire fonctionner les applications iOS sur Android grâce à un émulateur

Un programmeur a réussi à porter un émulateur iOS sur Android qui permet de faire tourner d’anciennes applications conçues pour le système Apple, mais tout ce qui brille n’est pas d’or.

Image d’un iPhone 5S.

Nous avons l’habitude de parler d’émulateurs Android. Il y en a de très bons, nous en avons déjà fait un bon compte rendu dans notre revue des 10 meilleurs pour PC. Il ne fait aucun doute qu’ils sont une solution très pratique pour pouvoir tirer toutes les heures de jeu que nous voulons de nos titres mobiles préférés sans que la batterie de nos téléphones ne souffre.

Ce qui n’est plus si courant, c’est d’entendre parler d’émulateurs iOS. En fait, jusqu’à très récemment, il n’était pas facile de trouver un moyen d’émuler les applications du système d’exploitation d’Apple en dehors de son jardin clos. Désormais, selon 9to5Mac, il serait possible d’exécuter certaines applications iOS sur Android.

Vous pouvez déjà émuler iOS sur Android, mais ne vous excitez pas

Les difficultés pour émuler iOS vont au-delà du fait qu’il s’agit d’un système Apple propriétaire. Ils ont plus à voir avec le fait que le système d’exploitation est conçu pour fonctionner sur un matériel très spécifique, ce qui rend la tâche très difficile.

Cependant, un développeur nommé Hikari no Yume a créé un outil appelé touchHLE, avec lequel il était possible d’émuler d’anciennes applications iOS sur Mac et PC Windows. Cela a été possible grâce à l’existence de moins de mesures de sécurité et à la nécessité de fonctionner sur un matériel beaucoup plus simple.

Maintenant, un autre développeur, connu sous le nom de « cicipluslus », a réussi à porter l’émulateur sur Android dans le même esprit que la version pour ordinateurs personnels. Tenant compte du fait que touchHLE a été créé avec la mission d’exécuter d’anciens jeux iOS comme Super Monkey Ball ou Crash Bandicoot : Nitro Kart 3D, il sera désormais possible de faire la même chose sur les téléphones Android.

Une vidéo publiée par ciciplusplus sur Twitter semble indiquer que l’émulateur fonctionne bien, mais il y a un problème majeur : il ne peut fonctionner que sur des puces qui suivent l’architecture AArch64, et l’émulateur n’a été testé avec aucune autre application au-delà de Super jusqu’à présent. Boule de singe. Bien entendu, pour exécuter le jeu sur un téléphone Android, vous devez disposer du programme d’installation d’origine du jeu.

Il semble peu probable que de nombreux utilisateurs d’Android émulent ces anciennes applications iOS, mais il est intéressant de voir comment ils ont réussi à créer une émulation iOS qui fonctionne sur les téléphones exécutant le système d’exploitation du robot vert. Si vous souhaitez l’essayer par vous-même, voici le lien vers la page GitHub du projet.

GitHub | Télécharger touchHLE pour Android



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :