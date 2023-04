Le Redmi Note 9 Pro reçoit sa dose de MIUI 14 : vous pouvez désormais mettre à jour vers la dernière version disponible depuis les paramètres système

Il semble que Xiaomi ait mis les batteries aujourd’hui lorsqu’il s’agit de mettre à jour plusieurs de ses téléphones vers MIUI 14. Bien que ce matin nous ayons annoncé le déploiement de cette version pour le POCO X3 NFC, le tour est maintenant venu du populaire Redmi Note 9 Pro , un terminal qui a également été lancé en 2020 en France.

Dans ce cas, cette mise à jour est basée sur Android 12 donc, malheureusement, nous ne pourrons pas profiter de chacune des nouvelles fonctionnalités incorporées par Xiaomi dans la dernière version disponible basée sur Android 13, bien que cela soit tout à fait compréhensible étant donné le temps qu’il apporte au marché.

Si vous avez un Redmi Note 9 Pro, vous pouvez maintenant le mettre à jour vers MIUI 14

Dans ce cas, le Redmi Note 9 Pro vient de recevoir la ROM européenne et stable MIUI 14 sous la version V14.0.4.0.SJZEUXM, un logiciel que vous pouvez déjà télécharger depuis les paramètres de votre téléphone mobile ou vous pouvez l’installer complètement manuellement avec le fichier que nous avons partagé quelques lignes plus haut.

Gracias a ello, Xiaomi promete que este smartphone dará un salto bastante importante en lo que a rendimiento se refiere gracias a la incorporación de elementos como el Photon Engine, una tecnología que incrementa en un 88 % el rendimiento de las aplicaciones de terceros en el sistema , presque rien.

Par conséquent, notre recommandation est de revoir les paramètres système de votre Redmi Note 9 Pro et de vérifier si vous pouvez ou non mettre à jour. Sinon, ne paniquez pas, car ces types de mises à jour sont déployées progressivement et il est tout à fait normal que cela puisse prendre quelques heures de plus pour atteindre votre modèle.

