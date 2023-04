Google met à jour l’une de ses meilleures applications pour la première fois en 3 ans (mais ne vous attendez pas à voir de grands changements)

Snapseed a été mis à jour pour la première fois en près de trois ans, mais les changements qui ont été introduits sont loin de ce à quoi nous nous attendions.

Près de trois ans, c’est ce que Google a mis pour proposer une nouvelle version de Snapseed, l’une des meilleures applications à avoir sur son téléphone si la photographie vous intéresse. Au cas où vous ne le sauriez pas, il suffit de dire que c’est un outil puissant avec lequel vous pouvez éditer vos photos à votre guise, sans avoir à poser votre téléphone.

Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà couvert cette application auparavant. Nous avons vu comment flouter l’arrière-plan de vos photos avec, ainsi que nous avons pu le comparer avec Lightroom pour voir quel est le meilleur éditeur pour Android. Et juste pour la facilité d’utilisation, son utilisation intuitive et la flexibilité qu’il permet, Snapseed a remporté le trône.

Une nouvelle version sans changements majeurs

C’est le spécialiste d’Android Mishaal Rahman qui a annoncé la nouvelle version sur Twitter, qui correspond à la 2.20 et est désormais téléchargeable sur le Google Play Store. Et s’il est vrai que lorsqu’une application n’a pas un taux de mise à jour constant, elle est généralement accompagnée de nombreuses nouvelles fonctionnalités, la vérité est que dans ce cas, ce n’est pas le cas.

Et c’est que jusqu’à présent, le seul changement qui a été vu par rapport à l’application est une mise à jour pour la rendre compatible avec Android 13 et le SDK Android v33. La version précédente de Snapseed ciblait Android 9 et Android SDK v28.

Le changement est petit mais important, et obéit aux nouvelles règles de Google Play qui entreront en vigueur en août prochain. Parmi eux, il y en a un qui oblige toutes les applications à pointer vers le niveau d’API 31 (correspondant à Android 12) afin qu’elles puissent être trouvées via la recherche. Toute application qui cible le niveau d’API 30 ou inférieur n’apparaîtra que sur les appareils exécutant cette version d’Android.

Et malheureusement, ce serait déjà le cas. Il n’y a plus d’actualités pour Snapseed. Ce serait formidable si Google accordait un peu plus d’attention à cet éditeur.



