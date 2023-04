ASUS ROG Ally : la console portable avec Windows 11 et processeur AMD Ryzen est désormais officielle

ASUS a enfin présenté sa nouvelle console ROG Ally avec processeur AMD Ryzen Z1.

La nouveauté d’ASUS : une console avec un processeur AMD Ryzen Z1 qui arrive prête à révolutionner le monde du jeu

Au sein de la famille ASUS ROG, il y a beaucoup de vie au-delà des smartphones. Quelques semaines seulement après avoir présenté au monde sa nouvelle série ROG Phone 7, la société a maintenant annoncé son nouveau pari visant à révolutionner le jeu portable : une console basée sur la nouvelle plate-forme Ryzen Z1 d’AMD et avec la dernière version du système d’exploitation de Microsoft à l’intérieur.

L’ASUS ROG Ally est une console portable prête à affronter la Nintendo Switch, Razer Edge, Steam Deck ou Logitech G Cloud et le reste des options actuellement disponibles sur le marché. Pour ce faire, ASUS a tenté de doter sa nouvelle console des dernières avancées techniques.

ASUS ROG Ally, toutes les infos

ASUS affirme avoir travaillé pour essayer d’offrir le design le plus ergonomique possible lors de la conception de sa nouvelle console portable. Il est fait de plastique blanc avec une texture rugueuse pour l’empêcher de glisser des mains, et son dos a une ligne triangulaire qui le rend plus facile à tenir.

Il pèse 608 grammes, pas mal étant donné qu’il s’agit d’une console équipée d’un écran de 7 pouces avec une résolution Full HD, basée sur la technologie IPS et capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale de 500 nits.

Ce qui est vraiment spécial, c’est à l’intérieur. La console intègre le processeur AMD Ryzen Z1, une puce personnalisée avec six cœurs de processeur et 12 threads, quatre cœurs de GPU et 22 Mo de cache. Sur le papier, ce processeur est capable de délivrer 55% de puissance graphique brute en plus que la puce intégrée au Steam Deck.

La puce est associée à un système graphique RDNA 3, et tout cela est soutenu par un système thermique « Zero Gravity » qui comprend un système de double ventilateur avec des ailettes de radiateur ultra-fines, ainsi que des caloducs à haute friction, assurant que le console peut rester au frais même pendant les sessions de jeu les plus intenses.

Windows 11 est le système d’exploitation qui donne vie à la console, en utilisant une version optimisée pour fonctionner avec l’écran tactile de l’appareil ou en utilisant les différents joysticks et boutons répartis sur tout son corps.

Prix ​​​​ASUS ROG Ally et quand il peut être acheté

Pour le moment, ASUS n’a pas révélé le prix de sa nouvelle console portable et nous encourage à rester à l’écoute pour l’événement de lancement qui aura lieu le 11 mai. Ce sera alors que la société confirmera enfin le coût du ROG Alluy.

