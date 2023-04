Le Xiaomi 14 Pro est déjà sur la table : le directeur du design de Xiaomi parle de son apparence

Il y a un peu plus d’un mois, la série la plus puissante de Xiaomi à ce jour est arrivée en France. Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ont été l’année du changement pour l’entreprise, avec des spécifications impressionnantes et des designs totalement renouvelés.

La famille s’est complétée ce même mois d’avril avec le Xiaomi 13 Ultra, qui vise à être le meilleur Android du marché, mais la vérité est qu’en Chine ces terminaux, à l’exception du Xiaomi 13 Ultra, sont déjà connus depuis l’année dernière et Xiaomi a l’un de ses successeurs prêt : le Xiaomi 14 Pro.

Plus impressionnant que le Xiaomi Mi 11 Ultra

Maintenant que toute la famille Xiaomi 13 est déjà sur la table, il est temps de se demander à quoi ressembleront les successeurs de cette série. Bien qu’il reste encore plus de six mois pour rencontrer l’un des membres de la série Xiaomi 14, le directeur du design de Xiaomi a parlé de l’un d’eux.

L’un des premiers aspects du développement d’un mobile est le design. Non seulement il doit être beau, mais il doit également pouvoir loger tous les composants dans un espace extrêmement réduit, conservant ainsi le poids et l’ergonomie. C’est un aspect fondamental qui définira en grande partie le succès de l’appareil.

Selon Wei Xu, le concepteur en chef de Xiaomi, le prochain Xiaomi 14 Pro a déjà terminé sa phase de conception, ce qui indique que l’entreprise sait déjà à quoi ressemblera le successeur du Xiaomi 13 Pro. Selon Wei Xu, il sera plus impressionnant. que ce qu’était le Xiaomi Mi 11 Ultra lors de son lancement en 2011.

Malgré le fait que le récent Xiaomi 13 Pro est (en ce qui concerne le design) un mobile spectaculaire, le Xiaomi Mi 11 Ultra a été un changement révolutionnaire à bien des égards, et il semble que la prochaine génération de Xiaomi haut de gamme va nous surprendre, comme il y a deux ans.

Un peu plus peut être tiré du message publié par le designer en chef de Xiaomi, mais nous sommes sûrs que dans quelques mois, nous aurons plus d’informations sur le prochain haut de gamme de l’entreprise, qui sera une bête lors de son lancement sur marché plus ou moins à la fin de cette année 2023.

