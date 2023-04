Le Google Pixel Fold peut être vu dans sa première vraie vidéo

Le Google Pixel Fold peut enfin être vu s’ouvrir et se fermer dans une vidéo, où nous avons également pu apprécier quelques détails de sa construction.

Image du Google Pixel Fold.

Nous entendons depuis un certain temps des rumeurs sur un Google Pixel pliable, qui semble arriver sur le marché cet été et en deux options de couleur, rien de plus et rien de moins. Auparavant, nous avions déjà vu son design complet dévoilé. Avec les données dont nous disposions jusqu’à présent, nous avons vu un téléphone plus conforme à l’OPPO Find N2 qu’au Samsung Galaxy Z Fold 4.

Après avoir connu tous ces détails, nous avons enfin, merci au pronostiqueur Kuba Wojciechowski, une vidéo dans laquelle on voit le Pixel Fold s’ouvrir et se fermer comme le téléphone pliable qu’il est. L’écran du téléphone est totalement flou et vous ne pouvez pas voir le logiciel, mais nous avons une bonne vue sur le matériel.

Google Pixel Fold : voici comment il fonctionne

Comme nous le savions déjà grâce à d’autres fuites précédentes, l’écran intérieur du Pixel Fold a un cadre de taille considérable sur les marges supérieure et inférieure. Cependant, l’écran semble être plus large que le Samsung Galaxy Z Fold 4. Il n’y a pas non plus d’appareil photo sous l’écran car il peut être placé sur le cadre supérieur.

La charnière semble également être moins perceptible dans ce terminal que dans les pliables de Samsung, ce qui donne beaucoup de fil à retordre à la firme coréenne en ce qui concerne la conception de sa gamme Galaxy Z Fold et Z Flip.

Lors de la fermeture du téléphone, nous pouvons voir l’écran extérieur, qui est plus large et un peu plus court que celui d’un smartphone ordinaire. En ce sens, on peut voir que Google s’est tourné vers l’OPPO Find N2 pour créer le design du Pixel Fold.

On retrouve également un cadre latéral lumineux, le capteur d’empreintes digitales placé sur l’un des côtés et les boutons de volume. Ces boutons se trouvent au bas de l’appareil lorsqu’il est fermé. Vous pouvez également voir une image fugace de la caméra arrière.

Et pour l’instant c’est tout ce qui a été vu, en attendant que la date de présentation de l’appareil se rapproche. Nous serons attentifs aux nouvelles qui arrivent.



