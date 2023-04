OnePlus Pad : la première tablette de l’histoire de OnePlus est officielle, avec clavier inclus et écran 144 Hz

OnePlus a présenté la première tablette de son histoire : c’est tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Le dos du OnePlus Pad, disponible en vert

Le catalogue OnePlus accueille aujourd’hui une nouvelle catégorie de produits jusqu’alors inexplorée par la firme de Shenzhen. La firme a annoncé l’arrivée de sa première tablette, la OnePlus Pad, qui est arrivée à se positionner sur le segment haut de gamme en intégrant certaines des fonctionnalités les plus avancées vues jusqu’à présent dans un appareil de ce type.

Le OnePlus Pad débarque sur le marché, selon la marque elle-même, dans le but d’apporter l’expérience rapide et fluide caractéristique des appareils de l’entreprise à un nouveau secteur. Nous allons passer en revue toutes ses fonctionnalités et ses détails.

OnePlus Pad, toutes les infos

La tablette a un écran LCD de 11,61 pouces de diagonale et son corps est fait d’un alliage d’aluminium avec une finition vert foncé, pesant 552 grammes et une épaisseur minimale de 6,54 millimètres. L’écran a une résolution Full HD+, un format 7:5 et une courbure 2,5D dans le verre qui le protège, en plus d’être le premier d’une tablette à atteindre un taux de rafraîchissement de 144 hertz. Il est également compatible avec Dolby Vision.

Le panneau a une luminosité maximale de 500 nits et une résolution de 2800 x 2000 pixels.

A l’intérieur, il embarque un processeur MediaTek Dimensity 9000, une puce orientée haut de gamme équipée d’un cœur Cortex X2 capable d’atteindre 3,05 GHz.Il est construit au format 4 nanomètres de TSMC, et selon la marque il apporte avec lui un 35% une amélioration des performances et une réduction de 37 % de la consommation d’énergie par rapport au Dimensity 9100.

Tout cela est associé à 12 Go de RAM et à une batterie d’une capacité de 9510 mAh, qui selon la marque peut offrir jusqu’à 14,5 heures d’autonomie en lecture vidéo. Sa technologie de charge est de 67 W SuperVOOC, ce qui permet de recharger complètement la batterie en 80 minutes environ.

OnePlus a mis un accent particulier sur la section multimédia de la tablette, mettant en évidence la technologie sonore omnidirectionnelle qui permet d’identifier intelligemment la direction de l’écran et de basculer automatiquement les canaux sonores gauche et droit pour générer un effet de son surround. Il inclut également la prise en charge de l’audio Dolby Atmos.

En plus de la tablette, OnePlus a présenté son clavier magnétique et un stylet intelligent, tous deux compatibles avec le OnePlus Pad.

Prix ​​du OnePlus Pad et quand il peut être acheté

Parallèlement à sa nouvelle tablette, la marque a également officialisé l’arrivée des OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2 sur le marché mondial, bien que cet appareil arrive sur le marché un peu plus tard.

Son lancement a lieu le 28 avril 2023 et sera disponible dans le monde entier via la boutique en ligne officielle de la marque au prix de 499 euros. De leur côté, les accessoires OnePlus Stylo et OnePlus Magnetic Keyboard coûtent respectivement 99 et 149 euros. Un étui de protection, le OnePlus Folio, sera également mis en vente au prix de 59 euros.

