Google a modernisé une des fonctionnalités mythiques d’Android, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte

La dernière version bêta d’Android 13 introduit un changement que très peu de gens ont remarqué.

Android 13, la dernière version du système d’exploitation, sur un smartphone

Google a publié il y a quelques jours une nouvelle version bêta d’Android 13, principalement destinée à améliorer le fonctionnement du système et à corriger certains bugs présents dans l’édition précédente du système. Cependant, quelques jours après sa sortie, nous avons pu apprendre que cette version introduit des changements esthétiques à l’une des fonctions classiques du système d’exploitation, présent dans Android depuis plus d’une décennie.

Nous parlons des boutons de navigation à l’écran, une fonctionnalité qui a fait ses débuts sur Android début 2011 avec l’arrivée d’Android 3.0 Honeycomb, la première version spécifique pour les tablettes, et qui a ensuite été standardisée avec l’arrivée d’Android 4.0 Ice Cream Sandwich . Actuellement, bien que la navigation gestuelle ait pris toute son importance, de nombreux utilisateurs utilisent encore cette méthode basée sur des boutons virtuels pour se déplacer dans le système d’exploitation. Pour tous, Google apporte des nouvelles intéressantes.

Les boutons de navigation changent de conception dans Android 13 QPR Beta 3

Comme nous l’avons appris grâce à Android Headlines, la dernière version bêta d’Android 13 publiée par Google vers le milieu de la semaine dernière introduit un nouveau design dans les boutons de navigation virtuels. Le changement est assez subtil, puisqu’il se limite à éliminer la ligne qui entoure le bouton circulaire « Accueil » situé dans la partie centrale de la barre de navigation, mais il sert certainement à moderniser son esthétique et à l’adapter à la dernière révision des lignes conception androïde.

Le reste des boutons a également changé, bien que les différences par rapport à la version précédente soient encore plus subtiles. Le principal changement se trouve dans les coins, qui sont désormais plus arrondis à la fois dans le bouton « retour » et le bouton multitâche.

Seules les personnes qui décident d’installer la dernière version bêta d’Android verront les modifications. Cependant, il est très probable que cette nouvelle interface finira par toucher tous les utilisateurs une fois que Google publiera l’édition finale d’Android 13 QPR3 au cours du mois de juin.

