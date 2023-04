Samsung met à jour deux de ses Galaxy A les moins chers avec le correctif de sécurité d’avril 2023

La mise à jour Android d’avril 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A31 et le Galaxy A32 5G avec les versions de firmware A315GDXS2DWD1 et A326BXXS5CWD5, respectivement.

Le Samsung Galaxy A32 5G dans ses quatre teintes disponibles

Alors que nous entrons déjà dans la dernière ligne droite de ce mois d’avril, Samsung continue de déployer le dernier patch de sécurité Android sur plus de mobiles de son catalogue et une bonne preuve en est qu’une trentaine de terminaux de la firme coréenne ont déjà reçu le dernier Android mise à jour de sécurité.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Samsung Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G, le géant coréen a commencé à sortir la mise à jour Android d’avril 2023 sur deux de ses Galaxy A les moins chers de 2021, les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A32 5G.

Les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A32 5G reçoivent une importante mise à jour de sécurité

Comme ils nous le disent du média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril sur les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A32 5G dans certaines régions et on s’attend à ce qu’elle atteigne le reste du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version logicielle débarque sur le Galaxy A31 en Bolivie, en Colombie, au Panama, au Guatemala et au Mexique avec la version de firmware A315GDXS2DWD1 et sur le Galaxy A32 5G dans un grand nombre de pays dont la France, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, les Pays-Bas, les États-Unis. Royaume-Uni, Brésil, Pérou, République dominicaine, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande ou Singapour avec le numéro de version A326BXXS5CWD5.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour de sécurité inclut le correctif de sécurité d’avril 2023, qui arrive pour corriger plus de six douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, pour résoudre une série de problèmes détectés dans l’interface utilisateur et pour améliorer les performances et la stabilité de ces deux terminaux.

Si vous possédez l’un de ces deux Galaxy A et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre mobile Samsung soit mis à jour avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

