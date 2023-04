L’iPhone 15 Pro pourrait copier l’une des meilleures fonctionnalités de l’Android haut de gamme de 2023

Les rumeurs continuent de fuir concernant ce que sera l’iPhone 15 Pro Max. Le dernier est lié à leurs capacités photographiques, où ils prendront un tour par rapport à ce qui a été fait jusqu’à présent.

L’iPhone 15 Pro Max apportera des modifications au capteur de l’appareil photo

Avec la gamme iPhone 14 et, surtout, avec l’iPhone 14 Pro primé, il semble qu’Apple ait enfin réussi à porter un coup à la suprématie d’Android sur le marché mondial. A tel point que ceux de Cupertino sont déjà sur le point de dépasser Samsung, marquant un tournant historique.

Apple a lentement introduit des changements dans ses téléphones qui révèlent qu’ils regardent ce que les fabricants d’Android font avec leurs téléphones. Le dernier d’entre eux augmentait le nombre de mégapixels à 48 sur l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro Max, mais maintenant une autre fonctionnalité Android haut de gamme pourrait finir par franchir la clôture du jardin clos.

Capteurs d’un pouce pour l’iPhone du futur

selon Un pronostiqueur de l’univers de glace publié sur Twitter, Apple rejoindra le club des capteurs d’un pouce dans l’iPhone 15. Le capteur principal ne sera plus le Sony IMX803 qui monte l’actuel iPhone 14 Pro Max, pour être un Sony IMX903 dans l’iPhone 15 Pro Max.

Selon la fuite, la taille de ce capteur sera légèrement plus petite que dans la génération actuelle. Généralement, un capteur plus petit indique que moins de lumière et moins de détails sont capturés, mais le pronostiqueur laisse entendre que l’IMX903 sera presque aussi bon que son prédécesseur : il peut capturer deux fois la saturation dans un signal lumineux, ce qui aide à réduire le bruit et à améliorer la plage dynamique.

iPhone 15 Pro Max : IMX903, 1/1,14″ — Univers de glace (@UniverseIce) 23 avril 2023

D’autres rumeurs suggèrent que l’iPhone 15 Pro Max aura une caméra périscope à zoom optique 6x. La version Pro de base adoptera la caméra téléobjectif 3x actuellement montée sur l’iPhone 14 Pro Max.

Nous en profitons pour rappeler que dans d’autres fuites, nous avons déjà appris la conception de l’iPhone 15 Pro, où nous avons également appris qu’il intégrerait des boutons à semi-conducteurs alimentés par un moteur haptique, ainsi que l’USB-C et une charge rapide via câbles et chargeurs certifiés MFi (Made For iPhone).

Il reste encore de nombreux mois avant la présentation officielle de l’iPhone 15, donc, comme toujours, nous vous recommandons de prendre ces fuites avec un certain scepticisme. Jusqu’à ce qu’il n’y ait rien de confirmé officiellement, il y a encore beaucoup de place pour que des changements se produisent.



