Tous les raccourcis que vous pouvez utiliser dans Google Docs

Google Docs a de nombreux secrets, car il contient des raccourcis incroyablement intéressants qui multiplieront notre productivité.

Google Docs est l’un des traitements de texte les plus utiles du marché

Google Docs est l’application bureautique la plus utilisée avec le célèbre Microsoft Word. De cette façon, nous sommes face à une application qui n’a pas d’égal car elle peut être utilisée en ligne très confortablement. Son succès est tel qu’il a atteint le milliard de téléchargements, un chiffre qui n’est pas anodin et qui nous offre un incroyable exemplaire de son utilité pour le grand public. En fait, aujourd’hui, il n’a rien à envier à aucune autre application et est encore meilleur que les autres, grâce à son mode sombre bien implémenté et à ses mises à jour constantes avec de superbes nouvelles fonctionnalités.

Les meilleurs raccourcis à utiliser dans Google Docs

Pour rendre le tout plus confortable, nous allons diviser les raccourcis en quatre catégories, ce sont les suivantes :

Raccourcis courants.

Raccourcis pour formater confortablement du texte ou un paragraphe.

Autres raccourcis importants

Raccourcis pour les commentaires.

Sans plus tarder, passons en revue quels sont les meilleurs raccourcis.

Les raccourcis les plus courants pour Google Docs

Avec ces commandes et raccourcis, vous aurez une idée générale de la façon de mettre la main sur l’application. Vous pourrez l’utiliser de la manière la plus intéressante, en améliorant votre productivité et en contrôlant l’application à un niveau assez standard mais très utile.

Copier : Ctrl + C

Couper : Ctrl + X

Coller : Ctrl + V

Coller du texte brut : Ctrl + Maj + V

Annuler l’action : Ctrl + Z

Rétablir l’action : Ctrl + Maj + Z

Enregistrer : Ctrl + S

Rechercher du texte : Ctrl + F

Rechercher et remplacer du texte : Ctrl + H

Passer à l’édition : Ctrl + Alt + Maj + Z

Basculer vers l’indice : Ctrl + Alt + Maj + X

Basculer vers l’affichage : Ctrl + Alt + Maj + C

Insérer un saut de page : Ctrl + Entrée

Insérer un lien : Ctrl + K

Sélectionner tout le texte : Ctrl + A

Raccourcis de mise en forme des paragraphes et du texte de Google Docs

Ces raccourcis sont également assez basiques dans Google Docs, mais il y en a beaucoup qui sont souvent très méconnus. Il y a un champ au-delà des textes en gras ou en italique et avec ces raccourcis, nous pouvons également façonner les paragraphes, ce qui, nous le garantissons, sera très utile, surtout si nous devons travailler avec une bibliographie ou avec de nombreux titres.

Texte en gras : Ctrl + B

Texte en italique : Ctrl + I

Souligner le texte : Ctrl + U

Aligner le texte à gauche : Ctrl + Maj + L

Aligner le centre du texte : Ctrl + Maj + E

Aligner le texte à droite : Ctrl + Maj + R

Appliquer le style de titre : Ctrl + Alt + (1-6). Chaque numéro indique le numéro du titre qui sera jusqu’au titre 6.

Appliquer le style de texte normal : Ctrl + Alt + 0

Insérer une liste numérotée : Ctrl + 7

Insérer une liste à puces : Ctrl + 8

Texte barré : Alt + Maj + 5

Mettre en forme le texte du peintre : Ctrl + Alt + C

Coller le format du texte : Ctrl + Alt + V

Effacer le format : Ctrl + \

Augmenter la taille de la police : Ctrl + Maj + .

Diminuer la taille de la police : Ctrl + Maj + ,

Autres commandes Google Docs très importantes

Ces commandes peuvent être très utiles une fois que vous maîtrisez Google Docs. Ils nous permettent de naviguer fondamentalement dans la page, mais cela nous permettra également d’ouvrir le correcteur orthographique de la manière la plus efficace possible.

Page précédente : Ctrl + flèche vers le haut

Page suivante : Ctrl + flèche vers le bas

Ouvrir le correcteur orthographique : Ctrl + Alt + X

Vérifier le nombre de mots : Ctrl + Maj + C

Passer en mode compact : Ctrl + Maj + F

Comment mettre des commentaires dans Google Docs

L’insertion de commentaires est très simple, vous n’aurez qu’à cliquer sur « Ctrl + Alt + M » et cela vous permettra d’insérer des commentaires car vous avez besoin de corriger le travail de vos élèves ou votre propre texte et de l’avoir plus tard à retenir.

