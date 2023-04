La Russie lance GigaChat pour concurrencer ChatGPT

Sberbank, un prêteur russe, a déclaré lundi qu’il avait rejoint la course aux chatbots IA avec le lancement de GigaChat. Cette plate-forme est un rival de ChatGPT. Pour le moment, GigaChat n’est disponible qu’en mode de test sur invitation uniquement. Le lancement de ChatGPT, un chatbot de la société OpenAI soutenue par Microsoft, l’année dernière a déclenché une ruée dans l’industrie technologique pour rendre l’IA plus accessible aux gens. L’objectif est de changer la façon dont les gens travaillent et de gagner des clients en conséquence.

Selon Sberbank, ce qui sépare GigaChat des autres réseaux de neurones mondiaux, c’est sa capacité à converser plus intelligemment en russe. Depuis que les pays occidentaux ont réduit leurs exportations vers la Russie en imposant de sévères sanctions aux activités de Moscou en Ukraine, la principale banque russe a réalisé d’importants investissements dans la technologie afin de réduire la dépendance du pays aux importations. GigaChat est l’un des « fruits » de ses investissements dans la technologie.

Les alternatives ChatGPT continuent d’augmenter

Le succès phénoménal de ChatGPT, un chatbot d’IA construit par la société américaine OpenAI, a conduit à une course effrénée vers le marché pour de nouveaux produits d’IA. Cette frénésie a pris les plus grands géants de la technologie et les startups sans fin alors qu’ils se disputent l’espace dans le domaine en pleine croissance.

Microsoft

Microsoft a rapidement embauché le chatbot pour améliorer son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge et fait un gros pari que l’IA définira la prochaine génération de grandes technologies. La société a dépensé des milliards pour OpenAI, la société qui a créé ChatGPT.

Google

Le choix de Microsoft a poussé Google à développer son propre chatbot IA, Bard, qui a donné une fausse réponse dans une vidéo promotionnelle, n’a pas satisfait les investisseurs et a dévalué la maison mère Alphabet de 100 milliards de dollars. Cependant, la société continue de travailler sur Bard AI et elle s’améliore maintenant beaucoup.

Baidu

Quiconque pense que la Chine comptera sur les États-Unis pour l’IA générative est clairement délirant alors qu’un essaim de géants de la technologie et de startups chinois a rejoint le train. Bien que l’on sache peu de choses sur les capacités d’Ernie, la société Internet chinoise Baidu l’a depuis intégré à ses services de moteur de recherche depuis mars. Tencent, la société mère de WeChat, Alibaba, JD.com et Tencent ont tous affirmé qu’ils développaient leurs propres produits de type ChatGPT. Bien que les détails soient rares et qu’ils n’aient pas fourni de dates d’adoption spécifiques. Tencent aurait développé une équipe pour développer le produit, selon Reuters.

De grands géants américains de la technologie absents de la course à l’IA

Amazon, qui travaille sur une technologie similaire depuis un certain temps, a annoncé un partenariat avec Hugging Face, une startup d’IA créant un rival ChatGPT. Apple a été particulièrement absent de la course à l’IA parmi les géants américains, mais aurait pris des mesures montrant qu’un lancement est à l’horizon.

La société mère de WhatsApp, Facebook et Instagram, Meta, un leader de longue date dans le secteur de l’IA, est apparemment plus que capable de rivaliser avec ChatGPT. Cependant, il s’est abstenu de craindre que son outil d’IA puisse aggraver le contenu inexact, biaisé ou trompeur qui afflige déjà ses plateformes.

Histoire de ChatGPT

ChatGPT est un chatbot IA développé par OpenAI pour imiter les chats de type humain en utilisant la dernière tendance en matière d’IA et d’apprentissage automatique. ChatGPT est alimenté par GPT-3, la dernière version d’une architecture de réseau neuronal développée par OpenAI pour permettre le traitement du langage naturel.

Le résultat de ChatGPT est étroitement lié à l’histoire de l’IA et de l’apprentissage automatique. En particulier, les résultats des algorithmes d’apprentissage en profondeur (deep learning) et des architectures de réseaux de neurones ont ouvert la voie à des avancées significatives dans le traitement du langage naturel et la création de chatbots.

2015

En 2015, OpenAI a commencé à travailler sur un nouveau projet pour développer un chatbot qui pourrait s’engager dans des conversations naturelles et cohérentes avec les humains. L’objectif était de créer un chatbot capable de générer des réponses sans s’appuyer sur des modèles ou des réponses préprogrammés.

Pour atteindre cet objectif, OpenAI a développé un nouvel algorithme d’apprentissage en profondeur (deep learning) appelé Generative Pre-trained Transformer (GPT). GPT est une architecture de réseau neuronal qui utilise l’apprentissage non supervisé pour analyser de grandes quantités de données textuelles. Il peut également générer un nouveau texte basé sur cette analyse.

2018

En juin 2018, OpenAI a publié la première version de GPT, appelée GPT-1. Alors que GPT-1 était impressionnant, ses capacités de chat étaient limitées. Il n’a pas la capacité de s’engager dans un contexte cohérent – des discussions pertinentes.

2019

En février 2019, OpenAI a publié une version mise à jour de GPT, appelée GPT-2. GPT-2 était une énorme amélioration par rapport à GPT-1, avec la possibilité de générer un texte beaucoup plus cohérent et contextuellement pertinent. OpenAI a formé GPT-2 sur un corpus massif de données textuelles provenant d’Internet. Cela lui permet de saisir et d’imiter les modèles et les styles de langage humain.

2020

En juin 2020, OpenAI a publié la version la plus récente et la plus avancée de GPT, appelée GPT-3. GPT-3 est capable de produire un texte très décent et réaliste. Il a la capacité de s’engager dans des discussions naturelles et humaines sur un large éventail de sujets.

2022

Ce n’est qu’en novembre dernier que la société a lancé ChatGPT. Depuis son premier lancement, il y a eu beaucoup de frénésie autour de ce nouveau système. Il a dû participer à plusieurs tests et se comporte au-dessus de la moyenne dans de nombreux cas. En fait, ChatGPT est en train de changer la façon dont les gens travaillent dans l’industrie technologique.

Derniers mots

L’histoire de ChatGPT est étroitement liée à la croissance des technologies de l’IA et de l’apprentissage automatique. La croissance de GPT-3 et ChatGPT représente une étape importante dans le domaine. Ils ont montré le potentiel des chatbots alimentés par l’IA pour imiter les chats de type humain. Alors que ces technologies continuent d’évoluer, nous pouvons nous attendre à voir des chatbots encore meilleurs émerger à l’avenir. Bien sûr, les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi de nombreuses options. La dernière de ces options est GigaChat de Russie.

