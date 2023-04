La Chine accélère les tests avec la 6G et atteint déjà des vitesses de 100 Gbps

La technologie 6G n’arrivera pas avant 2030, mais en Chine, ils effectuent déjà des tests qui montrent clairement son potentiel.

Un smartphone Android testé pour la vitesse d’Internet

Alors que la technologie 5G continue de faire son chemin dans la plupart des pays du monde, l’industrie technologique progresse déjà à la recherche du prochain grand pas en avant dans la connectivité sans fil. De Chine viennent les premiers tests effectués en utilisant des transmissions de données sans fil à travers des fréquences au niveau THz (térahertz), ce qui a permis aux chercheurs d’atteindre, pour la première fois, des vitesses allant jusqu’à 100 Gbps.

Les tests ont été effectués dans le cadre d’une série de tests par le 25e institut de la deuxième Académie chinoise des sciences et de l’industrie aérospatiales. Les chercheurs ont décidé de tester les fréquences par THz, qui représentent de grandes améliorations en termes de bande passante et de vitesse de transfert, et qui promettent d’être l’une des plus grandes innovations associées à la technologie 6G, qui n’arrivera probablement qu’à la fin de cette décennie.

Les transmissions sans fil THz offriront une expérience similaire aux transferts par fibre optique

L’Institut susmentionné a révélé les résultats de ses tests une semaine seulement après la réunion de la Maison Blanche dans le but de discuter de la prochaine génération de technologies de connectivité sans fil, avec la 6G comme protagoniste principal.

La Chine semble avoir un petit avantage à cet égard, car elle a réussi à atteindre des vitesses de téléchargement dans des tests pouvant atteindre 100 Gbps, profitant de la bande passante plus élevée des niveaux de fréquence térahertz.

Par rapport à la technologie 5G, dont les vitesses de téléchargement ne dépassent guère les 500 Mbps dans des environnements réalistes, l’amélioration est plus que nette. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles.

Depuis la Chine, ils ont trouvé des problèmes qui rappellent les problèmes déjà rencontrés au cours des premiers mois de la vie de la 5G, notamment l’incapacité des signaux à couvrir de longues distances et la difficulté à franchir les obstacles.

Tout semble indiquer que le déploiement de la 5G ne commencera pas à prendre forme avant au moins l’année 2030 (bien que la Corée ait des plans pour accélérer le processus), et le processus de mise en œuvre des réseaux 5G à travers le monde ne nous rend pas particulièrement optimistes sur la standardisation rapide de cette nouvelle technologie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :