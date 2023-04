Ainsi, vous pouvez faire en sorte que votre mobile Xiaomi vous avertisse lorsque la batterie est chargée

Nous savons qu’il est très gênant de devoir constamment allumer et éteindre l’écran du téléphone chaque fois que nous voulons vérifier si la batterie a déjà été chargée à 100%. Il est vrai que de nombreux utilisateurs ont laissé ce problème derrière eux avec ce qu’on appelle Always On Display, mais tous les smartphones n’ont pas cette possibilité.

Pour cette raison, nous allons vous montrer une petite astuce grâce à laquelle nous allons pouvoir configurer un avertissement sonore que notre terminal émettra une fois sa batterie rechargée à 100%, un outil extrêmement utile qui nous évitera d’avoir à l’allumer et à l’éteindre constamment pour pouvoir le vérifier.

Comment configurer votre mobile Xiaomi pour vous avertir vocalement lorsqu’il est chargé à 100%

Comme je suis sûr que beaucoup d’entre vous le savent déjà, les téléphones Android n’ont pas d’option par défaut de ce type, nous allons donc devoir être ceux qui le créent nous-mêmes à l’aide d’applications tierces. Pour ce faire, nous allons utiliser Automate, une application entièrement gratuite que vous pouvez télécharger depuis le Google Play Store.

Ce que cette application nous permettra, c’est de créer des automatisations basées sur des actions qui se produisent dans le système, un mécanisme très similaire à ce que nous propose le célèbre IFTTT. Dans notre cas, l’action que nous allons configurer est une automatisation des notifications une fois que la batterie du téléphone atteint 100%, ce qui est assez simple à configurer.

Pour ce faire, une fois que nous avons installé l’application, nous devons simplement suivre ces étapes :

Une fois que vous avez ouvert l’application Automate sur votre téléphone Xiaomi, cliquez sur le bouton « + » que vous trouverez dans le coin inférieur droit

Maintenant, regardez simplement dans la section « Batterie et alimentation » pour le « Niveau de la batterie ? » et changez sa valeur « Niveau minimum » à 100%

Maintenant, allez à la vue d’ensemble et tracez une ligne entre les boutons « GO » et « IN »

Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà configuré l’automatisation du niveau de batterie, et maintenant nous devons créer le nœud pour établir un avertissement sonore en cliquant à nouveau sur le bouton « + » dans le coin inférieur droit

Une fois à l’intérieur, allez dans la section « Camera & Sound » et ajoutez le bloc « Speak »

Maintenant, définissez simplement le message et la langue que vous souhaitez lire avec votre notification et, une fois que vous enregistrez le projet, unissez ce que vous avez précédemment créé avec ce nouveau paramètre comme nous l’avons mentionné précédemment.

Comme vous pouvez le voir, la structure résultante que vous devriez obtenir est celle que nous laissons juste au-dessus de ces lignes, il vous suffit donc de tester si oui ou non ce paramètre que nous avons configuré fonctionne pour pouvoir en profiter chaque fois que nous avons il s’est activé et nous en avons besoin pour qu’il soit opérationnel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :