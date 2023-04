Ce best-seller Redmi reçoit déjà la mise à jour de MIUI 14

La mise à jour de MIUI 14 arrive déjà sur la ROM européenne du Redmi Note 9S avec la version du firmware 14.0.4.0.SJWEUXM.

Le Xiaomi Redmi Note 9S est mis à jour vers MIUI 14 avec Android 12

Au début de cette année, la dernière version de la couche de personnalisation du géant chinois, MIUI 14, a commencé à atteindre les premiers mobiles Xiaomi et petit à petit, elle est déployée sur plus d’appareils de marque, y compris certains best-sellers de trois ans. ancien comme le Redmi Note 9.

En ce sens, comme nous l’a confirmé la chaîne MIUIes Telegram, le Xiaomi Redmi Note 9S reçoit déjà la mise à jour de MIUI 14 basée sur Android 12 en Europe.

MIUI 14 arrive sur le Redmi Note 9S

Après avoir atterri sur la variante globale du Xiaomi Redmi Note 9S, MIUI 14 arrive également sur la ROM européenne de ce terminal avec la version du firmware V14.0.4.0.SJWEUXM, qui a une taille de téléchargement de 442 Mo.

Bien sûr, il faut garder à l’esprit que cette version de MIUI 14 qui débarque sur le Redmi Note 9S est basée sur Android 12 et non sur Android 13 afin de ne pas compromettre la stabilité de la nouvelle version d’Android.

Cette mise à jour vers MIUI 14 sera déployée sur le Redmi Note 9S en Europe via OTA et dans le cas où elle n’est pas encore arrivée, vous pouvez la forcer par le chemin suivant : Paramètres > Informations système > Version MIUI > Vérifier les mises à jour .

Quoi qu’il en soit, si vous n’avez pas reçu l’OTA et que vous souhaitez mettre à jour votre Redmi Note 9S dès que possible, vous pouvez également le faire manuellement en téléchargeant son image officielle à partir du bouton que nous laissons ci-dessous :

Télécharger MIUI 14 pour Redmi Note 9S

Mais le Redmi Note 9S n’est pas le seul smartphone Xiaomi à avoir reçu le MIUI 14 ces derniers temps, car les autres appareils de la firme qui ont été mis à jour vers cette nouvelle version de MIUI sont les variantes européennes du Xiaomi 10 et du POCO X5 Pro 5G et les versions globales du Redmi Note 9T et du POCO M3.

