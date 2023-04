L’un des Samsung Galaxy A les moins chers est mis à jour, par surprise, vers One UI 5.1

La mise à jour de One UI Core 5.1 est déjà déployée sur les Samsung Galaxy A12 Nachos à Hong Kong et en Russie avec la version de firmware A127FZHU8DWC3.

Le Samsung Galaxy A12 Nacho dans ses quatre coloris disponibles

Samsung a promis de mettre à jour tous les terminaux de son catalogue, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme et entrée de gamme, avec la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1, dès que possible et petit à petit. nouvelle variante de One UI atteint plus d’appareils de la marque.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour le Samsung Galaxy A14 5G vers One UI 5.1, c’est maintenant au tour de l’un de ses Galaxy A les moins chers de l’année dernière, le Samsung Galaxy A12 Nacho.

Le Samsung Galaxy A12 Nacho reçoit One UI Core 5.1

Comme nous l’a confirmé SamMobile, contre toute attente, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers One UI Core 5.1, une version de One UI optimisée pour les smartphones à faibles ressources, sur les Samsung Galaxy A12 Nacho de Hong Kong et de Russie et on s’attend à ce qu’il atteigne plus de régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur le Galaxy A12 Nacho avec le numéro de build A127FZHU8DWC3 et n’inclut pas le dernier correctif de sécurité Android, mais celui correspondant au mois de mars 2023. Ce correctif de sécurité arrive sur le Galaxy A12 Nacho pour en résoudre cinq douzaines. problèmes de sécurité et de confidentialité, parmi lesquels il faut souligner celui lié au pilote de décontamination qui permettait à un pirate de créer une porte dérobée vers la mémoire de l’appareil et un bug dans la fonction AutoPowerOnOffConfirmDialog grâce à laquelle des experts informatiques criminels pouvaient éteindre à distance un appareil Galaxy.

Comme il s’agit d’une version « Core », One UI Core 5.1 n’inclut pas autant de nouveautés que la variante standard, mais il apporte quelques fonctionnalités intéressantes au Galaxy A12 Nacho, parmi lesquelles il faut souligner une série d’améliorations dans la Galerie app comme une recherche plus puissante, un écran d’information renouvelé et l’ajout du bouton Effets pour les selfies.

De plus, cette nouvelle mise à jour One UI Core ajoute également une option qui vous permet de choisir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les captures d’écran, de nouveaux widgets d’heure et de batterie, des modes et routines améliorés avec des fonds d’écran basés sur ces activités et une recherche améliorée dans le natif de Samsung. navigateur Internet.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre Galaxy A12 Nacho en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal et pour l’appliquer, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :