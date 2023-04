Apple détruit le prix de cet iPhone, mais il faudra être rapide pour le prendre

Il n’est pas courant de trouver un iPhone aussi soldé que celui-ci, si vous souhaitez passer du côté de la pomme c’est une belle opportunité.

L’iPhone 13 et ses différentes couleurs.

L’iPhone 13 baisse de prix sur Amazon, il peut être à vous à l’un des prix les plus bas jamais atteints. C’est à votre portée avec une remise de 120 euros, chose qui ne se répète pas tous les jours. Vous obtenez bien sûr sa version globale, qui est livrée avec 128 Go de stockage.

Ce bel appareil est toujours vendu 909 euros dans la boutique officielle Apple, un prix très élevé qui n’en vaut pas la peine. Grâce à Amazon, vous pouvez profiter de l’une des offres en cours et obtenir un smartphone spectaculaire. Le temps passe mais cet iPhone 13 reste un appareil dont il faut tenir compte.

iPhone 13

Ce mobile a tout ce dont vous pourriez avoir besoin

Le devant reconnaissable de notre protagoniste sert de foyer à un écran de premier ordre. Il a 6,1 pouces, une résolution Full HD et la technologie Super Retina XDR d’Apple. Si vous n’avez jamais eu d’iPhone, préparez-vous, vous profiterez de séries, de films, de jeux et de tout autre contenu comme vous ne l’avez jamais fait auparavant.

Son cerveau est l’une des puces créées par la même forme californienne, l’A15 Bionic. C’est un processeur avec lequel vous pouvez effectuer n’importe quelle tâche, une bête qui est toujours en tête au milieu de 2023. En fait, Apple n’a pas pensé qu’il était nécessaire d’inclure un autre processeur que celui-ci dans le récent iPhone 14. Comme nous l’avons souligné, dans ce cas Il est livré avec 128 Go de stockage.

Au dos de cet iPhone, un double appareil photo avec lequel d’excellents résultats peuvent être obtenus dans presque toutes les conditions, le traitement par le logiciel Apple fait la différence. Si vous voulez prendre des photos sans crainte et obtenir des photos de première classe, c’est votre téléphone. De plus, il est également capable d’enregistrer des vidéos à un niveau beaucoup plus élevé que la plupart des smartphones Android.

La batterie de cet iPhone vous emmènera jusqu’au bout de la journée sans trop de problèmes, elle a une capacité de 3 240 mAh qui fait du bon boulot. Il est également compatible avec la recharge sans fil, ce qui ne peut pas manquer dans un vrai haut de gamme. Oubliez les câbles pour toujours, utilisez une base de chargement et profitez d’un maximum de confort.

iPhone 13

Quel que soit le type d’utilisateur que vous soyez, vous pouvez être plus que satisfait de cet iPhone 13. C’est un appareil très complet et capable d’offrir une expérience utilisateur spectaculaire, bien sûr il a encore beaucoup de vie devant lui. Maintenant que vous l’avez à un prix minimum sur Amazon, c’est une belle opportunité.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :