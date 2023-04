Twitter revérifie les comptes de certaines célébrités. Même ceux de ceux qui ne l’ont pas payé

Certains utilisateurs célèbres de Twitter récupèrent leur badge de vérification sans le payer.

Le badge de vérification Twitter est désormais exclusif à ceux qui s’abonnent à Twitter Blue… ou du moins c’est ce que nous pensions

La controverse sur le badge de vérification de Twitter se poursuit et il ne semble pas qu’elle se termine de sitôt. Après qu’Elon Musk ait décidé de supprimer les « anciens » badges que Twitter avait attribués aux utilisateurs ayant une certaine pertinence au sein du réseau social pour imposer l’obligation de payer pour Twitter Blue afin d’obtenir un badge, maintenant l’entreprise a décidé de ré-accorder la coche aux comptes de certaines célébrités, sans qu’il soit nécessaire d’être abonné au service de paiement Twitter.

La grande majorité des comptes comptant plus d’un million de followers ont récupéré leurs badges de vérification au cours du week-end dernier, après qu’Elon Musk lui-même ait reconnu avoir payé de sa poche le badge de vérification de certaines célébrités, comme celui du célèbre écrivain Stephen King ou celui de LeBron James.

Les comptes de certains utilisateurs décédés sont à nouveau vérifiés « car ils paient Twitter Blue »

Outre la décision (discutable) d’avoir distribué des badges de vérification de manière sélective parmi les utilisateurs de plus d’un million de followers, ce qui frappe vraiment dans les derniers mouvements de Twitter, c’est sa décision d’attribuer ces badges aux profils de personnes déjà décédées.

Des comptes comme celui de l’ancien basketteur Kobe Bryant, celui de Michael Jackson ou celui de Paul Walker, entre autres, ont de nouveau obtenu vérification ces derniers jours. Lors de la consultation de la raison pour laquelle le compte a été vérifié, Twitter indique que son propriétaire est « abonné à Twitter Blue et a vérifié son numéro de téléphone ».

Évidemment, il s’agit d’un message prédéfini par Twitter qui apparaît sur tous les comptes vérifiés, qu’ils appartiennent à de « vrais » utilisateurs de Twitter Blue, ou à ceux dont les comptes ont été choisis par Twitter lui-même.

De nombreux utilisateurs voient dans ces mesures une preuve supplémentaire du manque de direction de la société dirigée par Elon Musk, et ont même servi à donner un élan à des initiatives visant à boycotter les tentatives de Twitter de faire du badge de vérification un nouveau symbole de statut à l’intérieur de la plateforme. #BlockTheBlue est l’un des plus populaires, et avec lui, les utilisateurs sont encouragés à bloquer tous les comptes abonnés à Twitter Blue.



