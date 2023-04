A prix mini : écouteurs Bluetooth avec autonomie de 65h, suppression du bruit et son HD

La meilleure alternative aux écouteurs coûteux de Beats, Sony et compagnie, avec une qualité très similaire.

Le son de ces Soundcore Space Q45 est fantastique, ainsi que son confort et son autonomie.

Êtes-vous un amateur de musique? Aimez-vous profiter de vos chansons préférées à tout moment et n’importe où sans être distrait par le bruit extérieur ? Si oui, j’ai quelque chose que vous allez adorer : le casque Soundcore Space Q45. Ces écouteurs supra-auriculaires avec connectivité Bluetooth sont un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie du son. Aujourd’hui ils ne coûtent que 149,99 109,99 euros sur Amazon, que demander de plus ?

Conçu pour offrir une expérience d’écoute de haute qualité, le Soundcore Space Q45 est le choix parfait pour les mélomanes exigeants. Dans d’autres stores, ils sont vendus un peu plus chers, comme sur AliExpress où vous les avez pour 128 euros. C’est une excellente option d’achat si vous avez un abonnement à un service de streaming musical de haute qualité comme Music Unlimited, Apple Music ou Tidal, par exemple.

Espace sonore Q45

Achetez des écouteurs pour la musique en HD pour seulement 110 euros

La première chose qui vous frappe à propos de ces écouteurs est leur autonomie impressionnante. Avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 65 heures de lecture de musique (50 heures avec suppression du bruit activée), vous ne serez jamais à court de batterie tout en profitant de vos chansons préférées. Ils ont une charge rapide via USB-C, vous pouvez donc les recharger rapidement et être prêt à profiter de quelques heures de plus. Avec seulement 5 minutes connectées, nous aurons 4 heures d’utilisation supplémentaires.

De plus, les Soundcore Space Q45 disposent d’une connectivité Bluetooth 5.3, pour les coupler avec vos appareils mobiles rapidement et facilement. De plus, il prend en charge la musique avec les codecs LDAC (uniquement disponibles sur Android), ce qui garantit une qualité sonore supérieure. Ces codecs sonores vous permettent d’atteindre jusqu’à 990 Kbps de transfert de fichiers de la source vers le casque, c’est trois fois plus que la qualité que nous offre Spotify Premium.

La suppression du bruit de ces écouteurs est tout simplement spectaculaire. Il peut réduire jusqu’à 98 % des bruits extérieurs, ce qui est idéal pour profiter de votre musique en toute tranquillité, quel que soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez. De plus, vous pouvez choisir parmi 5 niveaux de suppression du bruit pour personnaliser votre expérience d’écoute. Cette fonction adapte automatiquement les niveaux en fonction de la quantité de bruit détectée par ses microphones intégrés. C’est incroyable!

Ils sont extrêmement confortables à porter, grâce à des coussinets rembourrés et à des haut-parleurs de 40 mm avec des diaphragmes à double couche en soie et en céramique. Ces matériaux de haute qualité garantissent un son net et clair à tout moment. Et c’est que vous ne pourrez pas seulement les utiliser sans fil, car ils disposent d’un port Jack 3,5 mm où vous pouvez connecter vos écouteurs à une source de lecture avec un câble et ne pas utiliser la batterie intégrée. Depuis l’application Soundcore, vous pouvez sélectionner jusqu’à 22 égalisations qui correspondent le mieux à vos goûts sonores.

Espace sonore Q45

Si vous recherchez des écouteurs de haute qualité qui offrent une expérience d’écoute unique, le Soundcore Space Q45 est le choix parfait. Et cerise sur le gâteau, ils sont actuellement en vente sur Amazon pour seulement 109,99 euros au lieu de leur prix officiel de 149,99 euros. Ne manquez pas cette opportunité et obtenez la vôtre aujourd’hui.

