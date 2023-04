Google Bard devient beaucoup plus utile : il peut désormais vous aider à coder

Le chatbot IA de Google, Bard, a acquis de nouvelles compétences liées au développement de logiciels.

Une capture d’écran de Bard, le chatbot basé sur l’IA générative de Google

En tant qu’alternative à ChatGPT, Bard a été mis en avant à plusieurs reprises, en raison de son manque apparent de capacités lorsqu’il s’agit de résoudre les requêtes et les doutes des utilisateurs. Le chatbot basé sur l’intelligence artificielle de Google n’a pas commencé son aventure du bon pied, mais la société basée à Mountain View a plusieurs plans avec lesquels elle espère renverser la situation.

Après plusieurs semaines en phase de test ouvert (bien que limité aux utilisateurs résidant aux États-Unis et au Royaume-Uni), Google a mis à jour Bard pour ajouter quelques changements qui promettent d’améliorer ses capacités, notamment en ce qui concerne les tâches de programmation.

Bard utilise déjà l’IA générative pour accélérer le développement de logiciels

À travers une publication sur son blog officiel, Google a partagé avec le monde les nouvelles qui arrivent à Bard avec la dernière mise à jour du modèle sur lequel le chatbot est basé. L’entreprise explique que, désormais, Bard peut vous aider à programmer ou à effectuer d’autres tâches liées au développement de logiciels.

En ce sens, Bard est désormais capable de générer du code, de le corriger ou de fournir des explications détaillées sur les fonctions et les extraits de code.

Il existe plus de 20 langages de programmation pris en charge par Bard, notamment C++, Go, Java, Typescript ou Python. De plus, il peut aider à générer des fonctions à utiliser dans Google Sheets.

Comme d’habitude avec ce type d’annonces, Google avertit que Bard est encore une expérience dans une phase préliminaire de son développement, et par conséquent, il pourrait générer du code erroné ou offrir une aide qui n’est pas appropriée dans des situations spécifiques. Par conséquent, il est recommandé de vérifier les suggestions de Bard et de ne pas les considérer comme la vérité absolue.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :