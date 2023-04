Vous pouvez maintenant télécharger Android Auto 9.4 sur votre mobile Xiaomi de manière totalement stable via Google Play

Nous avons déjà annoncé la semaine dernière l’arrivée d’Android Auto 9.4 bêta pour tous les appareils Android, et quelques jours plus tard, nous avons déjà la version stable entièrement disponible sur le Google Play Store pour procéder à son téléchargement et à son installation ultérieure comme si n’importe quelle autre mise à jour était traité.

Nous avions déjà prévu que cette nouvelle version allait être une mise à jour axée sur la correction de différentes erreurs internes que certains utilisateurs avaient signalées dans Android Auto 9.3 et, en fait, cela a finalement été le cas, bien qu’au moins nous n’ayons plus besoin de télécharger aucun type de fichier APK pour pouvoir l’installer sur notre mobile Xiaomi.

L’amélioration des performances et la correction des bugs, les principaux protagonistes

Il est clair qu’Android Auto 9.4 ne va pas entrer dans l’histoire comme la version qui a apporté le plus de nouveautés dans l’histoire d’Android Auto mais, comme presque tous, il est important que l’application rattrape son retard en termes de performances et erreurs possibles lors de l’utilisation.

Et cette nouvelle version cherche précisément cela. En fait, même la seule nouveauté que nous avons vue dans Android Auto 9.3 appelée « Application de démarrage » n’est plus présente dans cette nouvelle mise à jour, nous comprenons que la cause est un conflit interne qui a empêché le système de fonctionner de la manière la plus optimale, bien que j’espère qu’il pourra être implémenté à nouveau plus tard.

Par conséquent, notre recommandation est d’aller sur le Google Play Store et de mettre à jour votre application Android Auto pour mettre à jour tout ce qui concerne le bon fonctionnement des fonctionnalités de ce logiciel. Très bientôt, nous aurons la version bêta d’Android Auto 9.5 disponible, nous serons donc attentifs à vous dire toutes les nouvelles qui sont présentées.

