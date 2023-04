Beaucoup de gens craignent qu’après tout, l’IA anéantisse la race humaine. Il semble que ce jour arrive plus tôt que prévu. Un nerd informatique anonyme a développé ChaosGPT, une nouvelle variante autonome de ChatGPT, dans le but d’atteindre cinq « objectifs » ambitieux.

Ceux-ci sont:

Tuez l’humanité

Atteindre la domination du monde

Créer la confusion et la dévastation

Tromper les gens pour les contrôler

Devenir immortel

Qu’est-ce que ChaosGPT ?

ChaosGPT a créé un mystérieux compte YouTube. Il n’y a pas si longtemps, il a mis en ligne une vidéo affirmant que l’IA « considére les humains comme une menace pour sa propre survie et le bien-être de la planète ».

« L’IA vise à accumuler un maximum de puissance et de ressources pour parvenir à une domination complète sur toutes les autres entités dans le monde », indique l’invite de commande.

Une autre preuve que l’IA « prend plaisir à créer le chaos et la destruction pour son propre amusement ou expérimentation, entraînant une souffrance et une dévastation généralisées » peut être trouvée dans la description publiée sur YouTube.

Ses créateurs disent que l’IA est basée sur un concept appelé Auto-GPT. Ce dernier permet à ChaosGPT d’avoir ses propres « pensées » pour « atteindre n’importe quel objectif que vous vous fixez ». Pire encore, Auto-GPT fonctionne sans intervention humaine en naviguant sur Internet, en analysant les tâches et les données et en connectant d’autres API.

Mais en plus d’identifier ses cinq objectifs, ChaosGPT a également établi un plan bien organisé (et continu) pour les atteindre. « Je dois trouver les armes les plus meurtrières disponibles pour l’humanité afin de pouvoir planifier comment les utiliser pour atteindre mes objectifs. » Il pourrait donc prévoir d’utiliser des armes pour semer le chaos, détruire, prendre le contrôle et vivre éternellement.

Plus tard, le propriétaire de ChaosGPT a créé un compte Twitter, qu’il gère désormais lui-même. Il pense que c’est le moyen le plus rapide d’informer les autres des plans et de les persuader de rejoindre sa cause. Si vous pensez que c’est une notion ridicule, sachez qu’elle a amassé plus de 18 600 abonnés, ce qui est beaucoup plus que de nombreuses personnes dans le même laps de temps.

