Bonne nouvelle: si vous avez un Xiaomi Mi 10 dans votre poche, vous pourrez installer officiellement la dernière version de MIUI 14

Nouvelle semaine, nouvelles mises à jour. Le rythme de Xiaomi en ce qui concerne la mise à jour de certains de ses téléphones semble avoir un peu ralenti car la majeure partie du catalogue est déjà à jour, mais il y avait encore des retardataires comme le Xiaomi Mi 10 qui commencent à recevoir MIUI 14 de manière officielle .

Bien sûr, pour l’instant, nous parlons d’une version d’essai que vous ne pouvez installer que si vous êtes un utilisateur du programme Xiaomi Mi Pilot. Sinon, vous devrez simplement attendre quelques semaines jusqu’à ce que la firme chinoise l’ait stable prêt à être déployé via OTA et donc même pas à l’installer manuellement.

Le Xiaomi Mi 10 a déjà une ROM européenne MIUI 14 officielle

Dans ce cas, le Xiaomi Mi 10 vient de recevoir la ROM européenne MIUI 14 sous la version V14.0.1.0.TJBEUXM, un logiciel basé sur la dernière version d’Android 13 et grâce auquel nous pourrons profiter de tous les avantages mis en œuvre par Xiaomi dans sa dernière mise à jour.

Mieux encore, malgré le temps que cet appareil a été sur le marché, nous n’aurons aucun type de limitation en matière de mise à jour. Par conséquent, toutes les nouveautés visuelles de MIUI 14 seront mises en œuvre, ainsi que le meilleur en termes de performances et de sécurité que Xiaomi promet avec ce logiciel.

Il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise dispose de la version stable de ce logiciel afin qu’il puisse être installé facilement à partir des paramètres de l’appareil et sans avoir à télécharger de fichier externe pour une installation manuelle. Cela ne devrait pas prendre plus de quelques semaines, nous allons donc regarder si cette mise à jour améliore tout ce qu’elle promet.

source | MIUI

