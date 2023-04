Cet appareil Xiaomi m’aide à cuisiner rapidement et sainement, je ne pourrais plus m’en passer

Créez toutes sortes de plats sains et faciles avec la friteuse à air Xiaomi, ce sera un avant et un après dans votre cuisine.

Les composants internes de la Xiaomi Air Fryer.

Les friteuses à air font fureur, c’est un outil qui rend la cuisine un peu plus facile et plus amusante. Une firme comme Xiaomi, dont le catalogue comprend des appareils de toutes sortes, pas seulement des smartphones, se devait de se joindre à la fête. Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez ramener à la maison la friteuse Xiaomi Air Fryer de 3,5 litres à prix réduit, elle ne coûte que 85 euros.

Je l’ai à la maison et je l’utilise tous les jours, c’est l’un des meilleurs achats que j’ai fait ces derniers temps. Il est actuellement disponible pour 99,99 euros dans la boutique officielle Xiaomi, vous pouvez économiser de l’argent et prendre un appareil dont vous tirerez beaucoup. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur la friteuse Xiaomi Air Fryer, laisser libre cours à votre imagination dans la cuisine n’a jamais été aussi facile.

Friteuse à air Xiaomi 3.5L

Un appareil dont vous ne pourriez plus vous passer

La friteuse Xiaomi est très simple d’utilisation, elle est livrée avec un petit écran et une roulette pour la contrôler. Vous y trouverez des modes prédéterminés, un pour les frites, pour les ailes de poulet, pour le steak et même pour la cuisson des gâteaux. Bien entendu, vous aurez également la possibilité de modifier l’heure et la température à volonté. Dans ce cas, nous parlons du modèle de capacité de 3,5 litres, un chiffre plus que décent pour 2 personnes.

Ce n’est pas très différent d’un petit four, la différence est qu’il va cuire vos plats à l’air très chaud pour les rendre croustillants. Créez toutes sortes de plats sains, cuisinez et savourez vos aliments « frits » préférés sans avoir besoin d’huile. Je l’ai moi-même dans ma cuisine et je vous assure, cela rend tout beaucoup plus facile.

Vous pouvez également le contrôler à distance avec l’application Xiaomi Mi Home, en modifiant les différentes variables, en l’allumant ou en l’éteignant sans avoir à vous lever du canapé. Vous auriez même la possibilité de placer les ingrédients à l’intérieur du panier de cette friteuse à air de 3,5 litres et de commencer à cuisiner quelques minutes avant de rentrer chez vous. De cette façon, vous les trouverez fraîchement préparés lorsque vous franchirez la porte.

Friteuse à air Xiaomi 3.5L

Dans le catalogue Xiaomi, vous pouvez trouver des gadgets aussi curieux et utiles que celui-ci, si vous voulez construire une maison intelligente pleine d’appareils créés par la firme chinoise, vous n’aurez pas beaucoup de mal. Nous ne savons pas combien de temps cette offre sera disponible mais si vous souhaitez cuisiner rapidement et sainement, n’oubliez pas, cette friteuse est l’un des meilleurs achats.

