"pire qu’inutile": les employés de Google interrogent sévèrement Bard

Le gros pari de Google pour concurrencer ChatGPT en était à ses balbutiements, il a été présenté dans une hâte excessive, et même au sein de Google lui-même, de nombreuses voix ont critiqué son lancement.

Bard est le gros (et hâtif) pari de Google pour concurrencer ChatGPT.

Ce n’est pas un secret que Google est vraiment loin de l’Open AI pour le moment, ni que les énormes possibilités de ChatGPT-4 éclipsent trop l’alternative faite par Google, qui semble certainement être arrivée très bientôt et en une manière trop précipitée, encore pratiquement non cuite.

Il est donc logique que Google Bard ne fonctionne pas aussi bien que prévu, en fait, même le géant de Mountain View lui-même place toujours le label « expérience » à côté, mais ce qui ne semble plus si logique ou normal, c’est que Google a introduit Bard sans aborder les critiques internes grossières que les employés eux-mêmes avaient signalées à l’égard d’un service qui n’en était qu’à ses balbutiements.

Les rapports repris par un collègue Android Authority ne mentent pas, et c’est que jusqu’à 18 employés actuels et anciens de Google ont parlé des capacités de Bard, déclarant qu ‘ »il est pire qu’inutile », le traitant ouvertement de « menteur compulsif » ou disant que pour l’instant « ça fait grincer des dents ».

Il semble donc que Google ait beaucoup de travail devant lui pour regagner le terrain perdu en termes de développement de ces intelligences artificielles conversationnelles, qui représentent sans doute une atteinte à la ligne de flottaison de son métier principal, le moteur de recherche, qu’il devra s’intègrent plus rapidement que jamais. Ces fonctionnalités basées sur le deep learning et l’IA sont attendues.

C’est ainsi qu’il est entendu qu’à Mountain View, ils ont profité de Deepmind et vont fusionner leurs divisions Brain de Google Research avec l’équipe de DeepMind elle-même, une société spécialisée dans l’IA qu’ils avaient rachetée en 2014, afin d’évoluer plus rapide et mieux orienté vers « l’une des plus grandes transformations sociales, économiques et scientifiques de l’histoire ».

Quoi qu’il en soit, en allant plus loin dans le rapport publié aux États-Unis sur la fonctionnalité de Bard, c’est une réalité comme un temple que l’IA conversationnelle de Google n’est pas encore mature, et a même commis des erreurs gênantes lors de sa présentation en fournissant des informations erronées. sur le télescope James Webb.

Non seulement cela, et c’est qu’un employé affirme qu’en lui demandant des informations sur la plongée, Bard a fourni des réponses « qui causeraient probablement des blessures graves ou la mort » si l’utilisateur faisait attention à lui, alors ils n’hésitent pas à le qualifier d’inutile et affirment que pour l’instant ils ne le font pas, il est logique de l’utiliser.

Les sources disent que l’accueil interne a été extrêmement négatif, mais que la décision de la direction était de le présenter quand même en raison du « code rouge » déclaré après l’émergence et le succès de ChatGPT. D’après ce qui s’est passé, lors de réunions internes, il a même été commenté que le qualifier d ‘ »expérience » ferait pardonner au grand public ses défauts de jeunesse, ce qui n’est que partiellement vrai, car Bard ne fonctionne pas seulement mal, mais vraiment , pour l’instant, c’est pratiquement inutile.

Nous verrons d’ici le mois prochain aux I/O 2023 ce qu’ils peuvent nous préparer à Mountain View, et quelles surprises ils nous réservent face à une course que personne ne s’attendait à être aussi rapide… N’est-ce pas effrayé par le développement rapide d’outils comme ChatGPT ?

