Éloignez-vous de Twitter, les médias sociaux BlueSky de Jack Dorsey sont enfin là !

Pourquoi le garder alors que vous pouvez en tirer profit et en construire un autre ? C’est la nouvelle philosophie de Jack Dorsey, je suppose. La vente de Twitter à Elon Musk a suscité de nombreuses controverses parmi les utilisateurs et les marques. Il y avait quelques utilisateurs qui ne semblaient pas avoir beaucoup confiance en Musk. Pour cette raison, la plupart des utilisateurs ont commencé à créer des comptes de sauvegarde sur d’autres plateformes telles que Mastodon et Discord et ont partagé leurs liens sur Twitter.

Après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a acheté Twitter, il y avait des spéculations selon lesquelles la plate-forme de liberté d’expression ne serait plus jamais la même. On a affirmé que Musk avait l’intention de changer beaucoup de choses. Des changements qui pourraient finir par le favoriser plutôt que les utilisateurs de la plateforme. Eh bien, on dit que « Nouveau roi, nouvelle loi » et nous voyons déjà certains des changements.

Musk s’est annoncé en faisant une fusillade dans l’entreprise. De nombreux employés de Twitter ont perdu leur emploi, y compris le PDG de l’époque, Parag Agrawal. Il semble maintenant que ces personnes pourraient avoir la possibilité de retourner à leur travail, mais pas sur Twitter. Ils peuvent travailler sur un projet similaire à Twitter, du créateur / co-fondateur lui-même, Jack Dorsey.

BlueSky de Jack Dorsey est lancé sur Android

Selon un nouveau rapport de The Verge, Jack Dorsey a lancé sa nouvelle plateforme de médias sociaux de type Twitter appelée BlueSky. Après son lancement sur l’App Store d’Apple en février, il est désormais disponible sur la plateforme Android. Cependant, tous les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’en faire l’expérience pour le moment. Pour l’instant, il n’est disponible que sur invitation.

Comme prévu, l’application est livrée avec de nombreuses fonctionnalités similaires à celles de Twitter. Par exemple, vous pouvez rechercher de nouveaux utilisateurs, suivre d’autres utilisateurs, créer des publications avec des photos et bien plus encore. Pour l’instant, il n’est qu’en version bêta et ne peut accueillir que 25 000 utilisateurs. Il manque également des fonctionnalités telles que « Message direct » (du moins, pour l’instant).

En réalité, BlueSky a vu le jour en 2019 en tant qu’alternative de secours à Twitter, mais il s’est séparé de Twitter en 2021, rejoignant Mastodon en tant que concurrents directs de Twitter.

PDG de BlueSky Speaks de Jack Dorsey

Le mois dernier, le PDG de BlueSky, Jay Graber, a écrit : « L’application est conçue pour permettre aux utilisateurs de décider comment ils veulent voir et consommer les médias sociaux. Pour les développeurs, un marché ouvert d’algorithmes offrira la liberté d’expérimenter et de publier des algorithmes que tout le monde peut utiliser. Pour les utilisateurs, la possibilité de personnaliser leur flux leur redonnera le contrôle de leur ressource la plus précieuse : leur attention », a-t-il ajouté.

Graber a également déclaré dans un article de blog que « la modération est l’une des dernières pièces de puzzle à résoudre avant d’ouvrir l’application au public ». Parce que nous voulions donner la priorité à la sécurité des utilisateurs dès le départ, a-t-il écrit. Il a dit que l’application utilisera deux modérations différentes. Il utilisera la modération au niveau du système qui sera contrôlée par les administrateurs. Il utilisera également un filtrage automatisé pour assurer la sécurité de l’utilisateur final. « Nous laisserons les utilisateurs s’abonner à des ensembles supplémentaires d’étiquettes de modération. Ces étiquettes peuvent filtrer plus de contenu ou de comptes », a-t-il ajouté.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine