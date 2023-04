Qu’est-ce que cela indique que votre mobile Xiaomi est laissé sans support officiel

Malheureusement, et sans que nous puissions rien faire du tout, chacun des mobiles que nous achetons finira par ne pas avoir de support officiel de la marque. Peu importe le modèle que nous achetons, aucun n’est enregistré. Mais malgré cela, de nombreux utilisateurs ne sont pas conscients des conséquences de la perte de ce support et des risques que nous courons si nos appareils cessent de se mettre à jour.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons vous dire quels sont ces problèmes et quel est le moyen de savoir si notre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO continue d’avoir le support officiel de la firme asiatique ou non, car ce sera la clé pour nous permettre de vérifier si ces conséquences nous affectent ou non.

La fin du support est importante pour votre sécurité, mais aussi pour les fonctions que votre téléphone intègre

La première chose que nous voulons vous dire, c’est que, heureusement, si nous avons un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO, il est très facile de savoir si nous avons toujours le support officiel de la marque ou non. Pour cela, beaucoup d’entre vous connaissent déjà le site Web populaire Xiaomi Security Center, un endroit où l’entreprise enregistre chacun des smartphones qui cesseront de se mettre à jour après une certaine date.

Une fois que notre terminal entre dans cette liste, nous ne recevrons plus de mises à jour logicielles ni de correctifs de sécurité Android, ce qui comporte un risque principal que nous devons prendre en compte, à savoir que notre vie privée sera mise en danger .

Les correctifs de sécurité Android sont importants, notamment pour assurer la sécurité de nos données. Google les lance généralement sur une base mensuelle, corrigeant certains bugs ou failles de sécurité trouvés dans son système d’exploitation, donc, comme vous pouvez l’imaginer, si nous ne pouvons pas mettre à jour, nous serons exposés.

De plus, nous ne pourrons pas profiter des dernières nouvelles que Xiaomi présente dans ses versions les plus récentes de sa couche de personnalisation MIUI. Nous devrons nous contenter de la version que nous avons installée et des capacités qu’elle nous offre, donc les limitations sont claires à cet égard.

Il est vrai qu’il existe des développeurs tiers qui publient des ROM personnalisées pour certains appareils basés sur des versions récentes d’Android et de MIUI, mais nous devons garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un logiciel officiel et que cela peut entraîner certains problèmes de fonctionnement sur nos téléphones. .

Par conséquent, notre recommandation est de garder à l’esprit le site Web Xiaomi Security Center afin de savoir si votre téléphone va continuer à se mettre à jour, au moins pour pouvoir recevoir les dernières versions des correctifs de sécurité Android et pouvoir nous protéger contre éventuelles menaces extérieures.

