J’ai testé ce projecteur portable et il semble incroyable : qualité d’image, Android TV et super remises

C’est le projecteur portable que je recommande, maintenant vous pouvez l’acheter avec des remises qui dépassent les 150 euros.

Ce projecteur a un design compact, vous pouvez l’utiliser confortablement à l’extérieur de la maison // Image : Beatriz Alcántara Gil.

Cela fait quelques semaines que j’ai passé en revue le Xgimi MoGo Pro+, un projecteur portable qui m’a laissé absolument amoureux de ses excellentes performances. Pour cette raison, et parce que son prix est déjà en forte baisse, je veux le recommander si vous recherchez un projecteur qui a un très bon rapport qualité/prix. Celui-ci de Xgimi est superbe et sonne bien, il a un design compact pour que vous puissiez toujours l’emporter avec vous et, comme détail spécial, il a Android TV comme système d’exploitation.

Le prix d’origine de ce projecteur portable est de 649 euros, mais pas de panique, car le plus courant est que vous pouvez l’acheter beaucoup moins cher. Les stores où le prix baisse généralement le plus sont El Corte Inglés et MediaMarkt, où vous pouvez le trouver pour environ 485 euros, soit avec une remise d’environ 165 euros. Le Xgimi MoGo Pro + est également généralement en vente chez PcComponentes, bien que la remise ici soit généralement d’environ 100 euros.

Sur la base de ma propre expérience avec ce projecteur portable avec Android TV, je vais vous dire pourquoi je recommande de l’acheter si vous souhaitez vous procurer l’un de ces appareils.

Xgimi MoGo Pro+

Xgimi MoGo Pro+, le vidéoprojecteur portable que je recommande

Le Xgimi MoGo Pro+ est un projecteur portable, c’est pourquoi il a une taille compacte qui nous permet de le déplacer confortablement de la pièce au salon, par exemple, et aussi de l’emporter loin de chez nous sans aucun problème. Pour vous donner une idée, il pèse un peu moins d’1 kilo et se tient parfaitement d’une seule main, il est léger et compact. De plus, en bas il équipe une petite jambe qui peut être retirée pour régler légèrement son inclinaison.

Quant aux images qu’il fournit, elles ont une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une taille allant jusqu’à 200 pouces. Pour une meilleure expérience, le fabricant nous recommande d’utiliser une taille comprise entre 60 et 120 pouces. La qualité des images nous surprend par la netteté et la vivacité des couleurs, et elles s’accompagnent d’un très bon son grâce aux deux haut-parleurs 3W signés Harman Kardon.

Le projecteur portable que je recommande a l’un de ses points forts dans Android TV.

La qualité de l’image et du son nous laisse un très bon projecteur portable pour regarder des vidéos YouTube, des séries Netflix, des films Prime Video, des émissions Twitch, pour jouer à vos jeux préférés et même simplement pour écouter de la musique. On aime aussi beaucoup l’autofocus et la correction trapézoïdale de cet appareil qui ajuste automatiquement l’image dès que le projecteur bouge pour que l’image soit toujours parfaite.

Le fait qu’il ait Android TV 9.0 comme système d’exploitation me semble un succès, c’est une fenêtre ouverte sur un vaste monde de divertissement. Grâce à ce logiciel, vous pouvez télécharger des milliers d’applications différentes, de Disney+ à Twitch, en via HBO Max ou YouTube. Si vous souhaitez connaître plus d’options, vous pouvez consulter notre guide avec les meilleures applications pour Android TV.

Pour vous déplacer dans l’interface, vous pouvez utiliser la télécommande, que j’aime tant pour son design que pour son fonctionnement. Si vous souhaitez contrôler le projecteur uniquement avec votre voix, vous pouvez utiliser la télécommande pour communiquer avec Google Assistant.

Xgimi MoGo Pro+

En bon projecteur portable qu’il est, il faut parler de l’autonomie apportée par la batterie 44.64Wh3 qu’il équipe. Selon notre expérience, la durée de celle-ci est d’environ deux heures avec la luminosité à 100%. Ainsi, vous pouvez regarder un film ou plusieurs épisodes d’une série sans avoir besoin du chargeur. Au moment de recharger votre batterie, il vous faudra deux heures pour atteindre 100 %.

Ce sont toutes ces raisons pour lesquelles le Xgimi MoGo Pro+ me semble être un achat brutal, surtout maintenant que vous pouvez l’acheter avec des remises de plus de 150 euros. N’oubliez pas qu’il a généralement les meilleures offres chez El Corte Inglés et chez MediaMarkt, bien qu’il soit aussi souvent moins cher chez PcComponentes.

