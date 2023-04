10 fonctionnalités époustouflantes à venir sur le casque Apple AR/VR

Apple devrait lancer son tout nouveau casque de réalité mixte dans moins de deux mois. Faisant partie d’une nouvelle catégorie de produits, l’appareil prendrait en charge les technologies AR et VR. Et les informations précédentes ont également laissé entendre que le casque Apple AR / VR disposera d’un certain nombre de fonctionnalités qui le distingueront de ses concurrents.

De plus, une fuite récente laisse entendre qu’Apple a fait un bond de géant en matière de développement. Après tout, Apple travaille avec le produit depuis des années maintenant. Et à en juger par le succès de l’iPad, de l’iPhone, du Mac et de l’Apple Watch d’Apple, Apple AR/VR pourrait définir un nouveau format de réalité virtuelle et augmentée.

Cela dit, vous n’avez peut-être pas suivi les rumeurs passées. Et si tel est le cas, voici un tour d’horizon de 10 fonctionnalités qui feront que le casque Apple AR/VR surpassera les produits concurrents.

Résolution totale 8K sur le casque Apple AR/VR

Le casque Apple AR/VR devrait être livré avec deux écrans micro-OLED 4K. Ces écrans proviendront de Sony et offriraient jusqu’à 3000 pixels par pouce. En comparaison, le produit haut de gamme de Meta, le Quest Pro, dispose d’écrans LCD. Et le micro-OLED est de loin supérieur au LCD.

En plus de cela, la conception exclusive d’Apple bloquera la lumière périphérique. La qualité d’affichage s’ajustera également automatiquement en fonction de la vision périphérique. Cela réduira la puissance de traitement requise. Il y aura une fonctionnalité de suivi oculaire, ce qui réduira la fidélité graphique à la périphérie du casque.

Plus d’une douzaine de caméras intégrées

Apple équiperait le casque de réalité mixte de plus d’une douzaine de caméras. Ces caméras intégrées capteront le mouvement et traduiront les mouvements du monde réel en mouvements virtuels. Selon les rumeurs, il y aura deux caméras orientées vers le bas pour capturer spécifiquement le mouvement des jambes de l’utilisateur.

Les caméras orientées vers le bas seront uniques au casque Apple AR/VR, permettant à l’appareil de suivre le mouvement avec précision. En dehors de cela, les caméras seront capables de détecter les surfaces, les dimensions et les bords de la pièce avec la plus grande précision. Ils peuvent également cartographier les personnes et autres objets dans les environs.

Balayage de l’iris sur le casque Apple AR/VR

Selon les rumeurs, le casque Apple AR / VR serait doté d’une fonction de sécurité et de confidentialité améliorée. Il intégrera un scanner d’iris capable d’évaluer le schéma oculaire de l’utilisateur. Cela rendra à terme le casque de réalité mixte pour effectuer des paiements sécurisés.

De plus, cette fonctionnalité du casque de réalité mixte peut même remplacer le mot de passe. Autrement dit, il s’apparentera à la fonction Touch ID et Face ID présente sur iPad, iPhone et Mac. Cela pourrait éventuellement permettre à deux personnes d’utiliser le même casque sans risquer que l’une ait accès aux informations sensibles d’une autre. Et comme vous l’avez peut-être deviné, cette fonctionnalité n’est pas présente sur le Quest Pro.

Suivi des expressions faciales

Comme indiqué précédemment, le casque Apple AR/VR pourra suivre et interpréter les expressions faciales. Grâce à ce balayage, le casque peut traduire des expressions faciales réelles en expressions d’avatars virtuels. Par exemple, si vous vous renfrognez ou souriez dans la vraie vie, l’avatar virtuel représentera également la même expression dans les applications que vous utilisez.

Cette fonctionnalité fonctionnera probablement de la même manière que le système de caméra TrueDepth de l’iPhone et de l’iPad. Mais sur les iPhones et les iPads, cette fonctionnalité concerne Animoji et Memoji.

Méthodes de contrôle du casque Apple AR/VR

Le casque Apple AR/VR est censé venir avec des modules de détection 3D. Ceux-ci détecteront les gestes de la main et il y aura également une fonction de détection de la peau. De plus, le casque de réalité mixte devrait être compatible avec la commande vocale. En d’autres termes, Apple intégrera Siri dans l’appareil.

Sur cette note, Apple aurait testé un appareil en forme de dé à coudre censé être porté au doigt. Mais il n’y a pas d’informations claires concernant les méthodes d’entrée de l’appareil.

Dactylographie aérienne

Apple apportera une fonction de « saisie en l’air » pour que le casque Apple AR/VR prenne la saisie de texte. Ici, grâce aux caméras intégrées, le casque reconnaîtra les doigts de l’utilisateur lorsqu’ils bougent. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que la fonction de frappe à l’air est « capricieuse », mais Apple a de solides plans pour aller de l’avant.

Conception légère

Apple vise un maximum de confort avec le casque AR/VR. Selon certaines informations, le casque de réalité mixte comportera une construction avec du tissu frais et de l’aluminium. Cette combinaison de matériaux rendra l’appareil plus léger que les autres casques du marché.

Selon les rumeurs précédentes, Apple souhaite maintenir le poids autour de 200 grammes, ce qui est extrêmement plus léger que la concurrence. Pour vous donner une perspective, le Meta Quest Pro pèse 722 grammes. De plus, Ming-Chi Kuo a déclaré que les prototypes actuels pesaient environ 200 à 300 grammes. Mais il n’y a pas d’autres informations pour savoir si Apple a pu conserver le même poids plus tard dans le processus de développement.

Batterie externe

Alors que la plupart des casques de réalité mixte sont livrés avec des batteries internes, le casque Apple AR/VR s’appuiera sur une batterie externe. Apparemment, l’utilisateur devra porter la batterie à la taille. Ce choix de conception contribuera par ailleurs à maintenir un poids faible.

Applications sur Apple xrOS

Apple développe des applications spécialement conçues pour le système d’exploitation du casque AR/VR. Par exemple, il y aura une application qui vous offrira une expérience de type VR FaceTime. Apple intégrera également Apple TV+, vous permettant de regarder des émissions de télévision et des films dans des environnements VR.

Deux puissants SoC pour le casque Apple AR/VR

D’après les rumeurs, Apple embarquera deux processeurs M2 de niveau Mac dans le casque AR/VR. Grâce à cela, le casque de réalité mixte obtiendra plus de puissance de calcul que les autres produits concurrents.

Et pour avoir deux puces en silicium Apple, le casque de réalité mixte ne nécessitera pas de connexion à l’iPhone ou au Mac pour fonctionner.

