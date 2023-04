Gurman : le casque Apple attache la batterie requise via un connecteur magnétique, un port USB-C séparé pour le transfert de données

Dans la dernière édition de la newsletter Power On de Mark Gurman pour Bloomberg, il fournit plus de détails sur le fonctionnement du prochain casque Apple AR / VR, qui devrait être dévoilé à la WWDC en juin.

Gurman dit que le casque comporte deux ports ; un port USB-C pour le transfert de données et un port magnétique propriétaire pour fixer la batterie. La batterie externe est nécessaire au fonctionnement du casque et ressemble apparemment à la batterie MagSafe en taille et en forme. Il fournira environ deux heures d’autonomie.

En s’appuyant sur une batterie externe, le casque lui-même peut être plus léger. Cela devrait améliorer le confort du porteur. L’inconvénient est bien sûr qu’il faut un fil disgracieux qui sort du casque pendant l’utilisation, l’utilisateur s’attendant vraisemblablement à garder la batterie dans une poche sur ses vêtements.

Avec une autonomie prévue d’environ 2 heures par pack, les utilisateurs inconditionnels de casques Apple devront transporter plusieurs batteries sur eux et les éteindre pour avoir des sessions de réalité augmentée plus longues.

Gurman dit que la batterie et le câble sont d’une seule pièce et non séparables. Le câble à bout rond attache un port magnétique sur le casque, qui se verrouille en place avec un mouvement de rotation lors de l’insertion. Cela indique que le câble ne peut pas tomber pendant l’utilisation.

Pour rafraîchir les dernières rumeurs, le casque lui-même devrait être un appareil haut de gamme composé de matériaux tels que le verre et la fibre de carbone, doté de deux écrans 4K (un pour chaque œil), d’une douzaine de capteurs et de caméras pour permettre une main à grain fin suivi des gestes et des yeux, et être alimenté par une puce M2.

Le produit devrait coûter environ 3 000 $. Les dépôts de marques suggèrent qu’il s’appellera « Apple Reality Pro ». Des versions plus abordables seraient déjà en cours de développement pour une sortie dans les années à venir. Apple devrait annoncer l’appareil le 5 juin, lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :