La chanson qui a toujours fait pleurer Steve Jobs : voici sa tragique histoire

La vie de Jobs n’a pas été facile, mais celle de ses parents biologiques a traversé de très sérieuses difficultés.

Steve Jobs était l’un des grands visionnaires de l’industrie technologique | Image : Ted Thai

Nous en savons de plus en plus sur la vie personnelle de l’une des personnes les plus influentes du monde de la technologie. La marque que Steve Jobs a laissée dans ce monde est incroyable. Bien que Tim Cook ait surpassé Steve Jobs pour diriger Apple, les directives du génie de la technologie sont toujours bien présentes. Tout a été étudié sur lui, y compris de petits détails liés à son sens de l’humour, comme celui dans lequel un fan lui a demandé un autographe et auquel il a répondu de la manière la plus ingénieuse possible. Cependant, cette fois, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus intime et personnel, puisque cette histoire parle de la chanson qui l’a toujours fait pleurer.

La chanson qui a fait pleurer Steve Jobs

Récemment, Steve Jobs Archive a publié un livre sur Steve Jobs avec de multiples écrits, lettres, mémos et autres types de contenu réalisés par Steve Jobs lui-même. Le livre « Make Something Wonderful » a surpris tout le monde par la proximité avec laquelle vous pouvez voir le gourou de l’informatique. Entre autres choses, dans ce livre, vous pouvez voir à quel point Jobs était ému aux larmes chaque fois qu’il entendait la chanson Little Green de l’auteur-compositeur-interprète Joni Mitchell.

Dans ce document, Mitchell parle à la première personne de son expérience d’avoir dû abandonner sa fille nouveau-née pour adoption alors qu’il n’avait que 23 ans. Cette expérience a marqué la vie de Mitchell et aussi sa future carrière musicale, puisqu’il ne se remettra jamais d’un des événements les plus tristes qu’il ait eu à vivre dans sa vie. Dans son cas, il rencontrerait plus tard sa fille, un fait qui signifiait également un processus important dans sa vie.

C’est peut-être parce que je suis adopté, mais cette chanson m’émeut comme aucune autre. Après avoir compris de quoi parlait cette chanson, je pleure à chaque fois que je l’entends.

L’expérience que Steve Jobs a vécue était celle de la personne qui a été adoptée. Ses parents biologiques, Abdulfattah Jandali – un immigrant syrien devenu un mathématicien de premier plan – et Joanne Schieble ont dû le donner à l’adoption en raison de conditions économiques difficiles. En fait, la célèbre écrivaine Mona Simpson est sa sœur biologique.

Cependant, Jobs n’a jamais voulu rien savoir de ses parents biologiques. Plus précisément de son père, Jandali, puisqu’il a rencontré sa mère, Joanne Schieble, lorsque sa mère adoptive, Clara Jobs, est décédée en 1986. Une année, soit dit en passant, qui a été très importante pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel. Le fait d’être élevé dans une famille adoptive lui a procuré certains avantages, surtout financiers, mais lui a aussi fait prendre conscience tout au long de sa vie de la singularité que représentait cette curieuse situation de vie qu’il a traversée.

Ces histoires montrent l’esprit humain qui était derrière la figure de Steve Jobs, l’un des acteurs clés de l’informatique moderne. Grâce à lui, les ordinateurs personnels existent tels que nous les connaissons et il a été l’un des visionnaires à l’origine de produits aussi célèbres que l’iPhone, l’iPad ou l’iPod qui font aujourd’hui partie de notre quotidien. Cependant, nous avons toujours été très habitués à le voir dans sa version business, le déconnectant totalement de la vision humaine qui fait de lui une figure si intéressante.

Beaucoup de choses sur Steve Jobs ont toujours attiré l’attention, y compris la façon curieuse dont il marchait. Tout ce qui concernait le gourou de la technologie a toujours été étudié au millimètre près car il était très apprécié pour être considéré comme l’un des visionnaires les plus réussis du siècle dernier.

