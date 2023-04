Cette incroyable intelligence artificielle conçoit une page Web qui vous convient en quelques secondes

Avec cette IA, nous pouvons concevoir notre page Web personnelle d’une manière étonnante.

Le site Web promet d’être la solution définitive pour les utilisateurs ayant moins de connaissances en programmation

Les IA sont définitivement venues pour rester. Entourés d’un nuage d’inquiétude face aux métiers qui vont disparaître du fait de leur existence, on oublie assez facilement qu’ils ont aussi des fonctions très positives qui vont nous faciliter la vie. Aujourd’hui, nous allons parler d’une qui pourrait être parmi les meilleures intelligences artificielles récemment lancées sur le marché grâce à ses fonctions sans précédent. Avec 10Web, nous pouvons créer une page Web à partir de zéro d’une manière vraiment incroyable**.

10Web l’IA révolutionnaire qui conçoit notre site Web en quelques secondes

Avec 10Web, nous pouvons créer notre propre site Web en quelques secondes et sans complications. Cela semble futuriste, mais une intelligence artificielle concevra notre page en fonction de ce que nous demandons. Une fois cela fait, on peut directement éditer les aspects qui ne nous convainquent pas directement sur la plateforme. L’IA applique des milliers de modèles et les adapte à nos besoins de manière totalement personnalisée. Ainsi, notre page aura toujours un facteur différentiel qui nous permettra d’offrir nos services ou solutions de manière globale et préparée au jour le jour. Tout cela sans réel besoin de savoir comment fonctionne la programmation web.

De plus, à partir de 10Web, ils offrent non seulement cette fonctionnalité, mais elle est également parfaitement implémentable dans WordPress et ils vous aident également avec d’autres services tels que la création de contenu, l’hébergement et même l’utilisation de services pour augmenter la vitesse de chargement de notre page.

C’est gratuit? 10Prix Web

Nous pouvons commencer à l’utiliser gratuitement et tester tout son potentiel. Cependant, si nous voulons exploiter toutes les fonctions que cette page Web intègre, nous devrons souscrire à un plan de paiement. Pour le moment, il existe trois plans et chacun d’eux a plus d’améliorations et de fonctionnalités, ce qui le rend très intéressant pour une utilisation générale.

Plan personnel : au coût de 10 $ par mois, nous aurons les principaux services de la plateforme. Si nous payons mensuellement, le coût est de 20 dollars.

Plan Premium : Cette fois, le prix est de 30 $ par mois, ce qui augmente la quantité de mots et de contenu que vous pouvez écrire pour nous, ainsi que d’autres fonctionnalités qui améliorent encore plus notre site Web. Le prix si nous payons mensuellement est de 60 dollars.

Plan d’agence : Pour 200 $ par mois ou 100 $ par mois si nous payons annuellement. Nous allons débloquer tous les services proposés par la plateforme. Ce plan s’adresse à un public beaucoup plus professionnel.

En tout cas, c’est un pari très intéressant si nous envisageons d’entrer sur le marché professionnel mais nous n’osons pas à cause de la difficulté de créer notre propre site Web.

10Web page officielle

