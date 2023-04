C’est ce qui arrive quand l’Occident cesse de collaborer avec la Russie : 70% des téléphones portables vendus sont déjà chinois

Les données sur les ventes du premier trimestre 2023 révèlent que les mobiles chinois balayent le marché russe, avec une baisse correspondante pour Samsung et Apple.

Les mobiles chinois dominent le marché russe avec une emphase absolue // Image : .

La suspension des relations entre l’Occident et la Russie après l’invasion de l’Ukraine a eu des conséquences sur tous les marchés, y compris la téléphonie mobile. On le voit clairement dans les données sur les ventes de smartphones en Russie au cours du premier trimestre 2023, qui révèlent que 70 % des téléphones portables vendus dans le pays ont été fabriqués en Chine.

Ces données, publiées par le détaillant d’électronique M.Video-Eldorado et rapportées par Reuters, indiquent également une baisse des ventes d’Apple et de Samsung, qui se classent désormais aux troisième et quatrième marques les plus vendues. D’autre part, le fait que l’Occident ait cessé de collaborer avec la Russie a grandement profité à Xiaomi et Realme, qui ont repris les deux premières positions des fabricants qui vendent le plus de téléphones portables dans le pays russe.

70% des téléphones portables vendus en Russie sont chinois

Selon M.Video-Eldorado, un détaillant d’électronique russe, la vente de téléphones mobiles chinois en Russie a augmenté au cours des trois premiers mois de 2023. Les données sont claires : environ 7 téléphones mobiles sur 10 vendus dans le pays sont chinois. fabricants. .

Pour voir la croissance, il faut mentionner que la vente de téléphones mobiles chinois en Russie en 2022 représentait environ 50 % de l’ensemble du marché. Par conséquent, au cours de ce premier trimestre, il a connu une augmentation de 20 %, reflétant ainsi que les téléphones mobiles chinois deviennent de plus en plus populaires en Russie.

7 téléphones portables sur 10 vendus en Russie au cours du premier trimestre 2023 ont été fabriqués en Chine.

Les grands bénéficiaires de cette croissance sont Xiaomi et realme, qui se positionnent désormais comme les marques de smartphones les plus vendues en Russie. D’autre part, les mauvaises relations entre l’Occident et le pays russe ont directement affecté les fabricants occidentaux, qui ont connu une baisse importante de leurs ventes après avoir quitté le marché. En fait, Apple et Samsung chutent respectivement en troisième et quatrième position des marques les plus vendues sur le territoire, et le plus normal est que la chute se poursuive dans les mois à venir.

Il semble que l’avenir ne soit guère meilleur pour Apple, puisque le gouvernement russe a recommandé à une partie de ses responsables de cesser d’utiliser l’iPhone par crainte d’un possible espionnage par les agences de renseignement occidentales.

La suspension de la collaboration avec l’Occident fait que le Kremlin accorde plus d’importance à ses relations avec la Chine. On le voit dans l’augmentation des ventes de mobiles chinois, et aussi dans la plus grande importation de voitures fabriquées en Chine après le départ des marques automobiles occidentales.

Un autre fait important concernant le marché de la téléphonie mobile en Russie est qu’il semble se redresser progressivement. Les sanctions économiques appliquées par l’Occident l’année dernière ont affecté le pouvoir d’achat de sa population, ce qui a entraîné une baisse des ventes de téléphones portables. Cependant, selon M.Video-Eldorado, la demande de smartphones a de nouveau augmenté au cours des trois premiers mois de 2023.

