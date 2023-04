8 nouvelles applications pour Android qu’il ne faut pas ignorer

Fatigué des mêmes vieilles applications ? Ces 8 applications sont gratuites, elles viennent d’arriver sur le Play Store et elles en valent vraiment la peine.

Si vous aimez découvrir de nouvelles applications gratuites dans le Google Play Store, mais que vous en avez assez d’essayer des applications qui n’en valent pas la peine, ne désespérez pas car un week-end de plus, nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications qui sont arrivées sur Google store tout au long des dernières semaines.

Sans plus tarder, nous allons vous présenter les 8 nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer quoi qu’il arrive.

RescuePix : Récupération de photos de données

La première nouvelle application du Play Store que nous souhaitons recommander est RescuePix, un outil gratuit pratique avec lequel vous pouvez récupérer des images, des vidéos, des audios et des documents que vous avez supprimés par erreur de votre terminal, supprimer définitivement tous les fichiers que vous n’avez pas Inutile de libérer de l’espace de stockage et de faire une sauvegarde de vos photos et vidéos pour les avoir toujours à disposition.

RescuePix est une application gratuite avec des publicités, mais si vous souhaitez supprimer les publicités et accéder à toutes ses fonctionnalités, vous n’aurez d’autre choix que de payer et de louer l’une de ses options d’abonnement Premium.

Vatic – Générateur vidéo IA

Vatic est une application basée sur l’IA qui vous permet de créer une vidéo à partir d’un texte de manière simple et rapide, car pour l’utiliser, il vous suffit d’ouvrir l’application, d’écrire dans la barre de recherche les mots-clés du clip que vous souhaitez générer et cliquez sur le bouton Générer.

Vatic est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Football en direct : football en direct

Une autre des nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer est Live football, une simple application gratuite avec laquelle vous serez au courant des résultats et des nouvelles les plus importantes des principales ligues et compétitions internationales de football.

Hub de livres et de romans avec chat

Si vous aimez lire des livres ou écouter des livres audio, vous devez essayer Books And Novels Hub avec chat, une application gratuite qui vous propose une vaste collection de livres et de livres audio en anglais, avec lesquels, en plus, vous pourrez discuter avec d’autres utilisateurs grâce au chat intégré avec lequel cette application a.

De plus, cette application a une interface facile à utiliser et hautement personnalisable, car elle vous permet de modifier la taille de la police, le style de police ou la couleur de fond, entre autres paramètres.

Galerie de photos avec éditeur

Si vous en avez assez des applis de galerie habituelles, essayez Photo Gallery with Editor, une appli gratuite qui, comme son nom l’indique, vous permettra non seulement de visualiser et d’organiser des photos et des vidéos mais aussi de les éditer pour qu’elles soient plus belles possible avant de les partager avec vos amis.

Parlez à Chatbot sans publicité

Il n’y a pas une semaine que nous ne vous apportons pas une nouvelle application basée sur ChatGPT, la technologie d’IA créée par OpenAI, et cette fois nous allons parler de Talk to Chatbot Without Ads, une application gratuite alimentée par GPT 3.5 qui vous permet de discuter avec une intelligence artificielle comme s’il s’agissait d’une personne réelle, car elle répondra à vos questions de manière très similaire à un humain.

Ainsi, ce chatbot peut répondre à des questions, parler d’une grande variété de sujets, créer des textes de manière créative ou vous aider dans n’importe quelle tâche.

Nettoyage facile

EasyClean est une application pour Android aussi simple que complète avec laquelle vous pourrez gérer les applications que vous avez installées, éliminer les fichiers en double et temporaires pour libérer de l’espace de stockage et améliorer l’autonomie de votre terminal.

Si vous souhaitez essayer EasyClean, vous pouvez télécharger cette application gratuite financée par la publicité à partir du lien Play Store ci-dessous.

Gadgets animés

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile, vous allez adorer Animated Widgets, une application de personnalisation qui comprend un grand nombre de widgets avec un design inspiré des dernières versions d’Android.

Dans cette application, vous trouverez une grande variété de widgets Android de toutes sortes tels que des widgets de recherche, des widgets de musique, des widgets de calendrier, des widgets d’horloge analogique et numérique et même certains widgets système, tels que le widget Wi-Fi , le widget de batterie, le widget de lampe de poche et le widget de contrôle du volume.

Animated Widgets est une application entièrement gratuite avec des publicités qui a une version Premium qui supprime les publicités et déverrouille toutes les fonctionnalités de l’application pour un paiement unique de 1,89 euros.

