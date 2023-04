C’est l’une des meilleures alternatives à Call of Duty pour mobiles et c’est brutal

Ce jeu stimulant nous emmènera dans un monde Cyberpunk très intéressant.

Infinity Ops est un titre qui nous rappelle fortement Call of Duty Advanced Warfare

Dans nos mobiles, il y a des jeux avec de meilleurs graphismes à chaque fois. Mais en plus, les tireurs ont aussi une place à part dans le catalogue de nos appareils portables. Cette fois, nous vous apportons un titre qui a les deux : des graphismes époustouflants et fait partie du genre tireur avec une action rapide et un système de combat incroyablement intéressant.

Infinity Ops : le Call of Duty Advanced Warfare pour mobile

Infinity Ops est un jeu de tir multijoueur à la première personne. Ainsi, avec une section graphique incroyable, nous essaierons de prendre le contrôle du champ de bataille pour notre équipe. Il existe jusqu’à quatre modes de jeu, dont un extrême dans lequel le réalisme prévaut et nous subirons des dégâts doubles à chaque combat. Les modes de jeu sont les plus classiques, contrôle du territoire, match à mort ou match à mort par équipe. En même temps, nous débloquerons de nouvelles armes et équipements pour obtenir des avantages qui nous donneront un facteur différentiel face à l’ennemi.

Essentiellement, nous sommes confrontés à un titre avec un style axé sur le jeu compétitif dans lequel nous affronterons nos rivaux en équipes. Les cartes ne sont pas très grandes et il y a différents véhicules, y compris des mechas que nous pouvons conduire pour vaincre nos ennemis avec une grande puissance de feu. Pour les détruire, nous aurons un vaste arsenal, ainsi qu’une expérience environnementale assez différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Par exemple, certaines cartes auront une gravité zéro afin que nous puissions faire d’énormes sauts. Alors que dans d’autres, il y aura d’autres conditions atmosphériques différentes. De plus, nous pouvons utiliser un jetpack ou un jetpack pour obtenir un avantage sur nos rivaux.

Les comparaisons sont détestables, mais il est clair que ce jeu est très similaire dans son exécution à certains tireurs disponibles pour les consoles de bureau et d’ordinateur. Dans cet aspect, il est assez similaire à Call of Duty, car il s’agit d’un jeu de tir avec de petites cartes et de petites équipes. De plus, l’esthétique rappelle assez les versions futuristes du titre. Cependant, nous pouvons également voir des influences de Battlefield lors de l’utilisation de véhicules et de Titanfall à cause de cet aspect très futuriste et parce que fondamentalement, les titans apparaissent.

Le titre compte 10 millions de téléchargements et des notes très positives supérieures à quatre étoiles. Pour cette raison, la vérité est que cela en vaut la peine même si c’est pour garder un œil dessus si nous recherchons un jeu rapide.

Vous pouvez jouer à Infinity Ops totalement gratuitement sur Android et iOS, donc ce ne sera pas un problème de pouvoir profiter du titre quel que soit l’appareil que nous avons. De plus, ce titre si proche de Call of Duty intègre des micropaiements donc si on veut avancer vite il va falloir payer. Cependant, il est parfaitement jouable et agréable sans débourser un seul euro.

