Steve Jobs a été très clair sur le plus grand ennemi de la productivité : vous serez surpris

Le génie d’Apple était déjà assez clair en 1986.

Steve Jobs a prédit les plus grands ennemis de la productivité

Steve Jobs est une figure incontournable de la culture technologique d’aujourd’hui. Sa vision de l’industrie a toujours été incroyablement appréciée tant par le public que par les experts du monde entier. Il a apporté des contributions incalculables, mais sa propre personnalité a également attiré beaucoup d’attention et il y a des histoires incroyables à son sujet, comme celle dans laquelle un fan lui a demandé un autographe ou même l’étrange façon dont il marchait. Maintenant, sa vision de la productivité du travail est apparue et quels étaient les points qui rendaient les gens très improductifs. Aujourd’hui, dans un moment de gigantesque discussion sur la productivité, notamment liée à l’IA et aux supposées professions qui vont disparaître, Jobs a été clair sur le principal ennemi de la productivité.

Le principal ennemi de la productivité selon Steve Jobs

Pour Steve Jobs, le génie derrière Apple, il y avait un problème fondamental dans toute entreprise qui ralentissait la productivité : les réunions. Il n’y avait rien qu’il détestait plus que d’arrêter ce qu’il faisait pour diriger une réunion ou quelque chose comme ça. En fait, il est allé jusqu’à expulser les gens des réunions parce qu’il pensait qu’ils n’avaient rien à faire là-bas. Ce n’est pas que ça l’énervait, mais qu’il le faisait pratiquement pour eux.

Ainsi, dans une lettre qui a récemment été incluse dans le nouveau livre de Steve Jobs, on peut constater que l’auteur de cet ouvrage a été très clair sur la voie à suivre : mettre fin aux réunions.Dans le mémo, il explique clairement les raisons.

Notre entreprise a été fondée sur le principe que les gens peuvent faire de grandes choses s’ils ne sont pas liés à : avoir à convaincre une organisation plus grande que ce qu’ils savent est la bonne chose à faire et passer leur temps personnel à concevoir, commercialiser ou autre. plutôt que d’ordonner aux autres de faire ces tâches plus mal.

Cette lettre a été écrite alors qu’il était chez NEXT Computer, l’entreprise qu’il a fondée lorsqu’il a été évincé d’Apple après son premier passage à la tête de l’entreprise. Pour ce faire, il a rendu les réunions strictement interdites le jeudi, rendant ces journées exclusivement axées sur le travail en solo.

De cette façon, l’entreprise a bien fonctionné, au point d’être rachetée par Apple elle-même quelque temps plus tard. De plus, Jobs avait raison, car dans les études actuelles, ils assurent que c’est l’une des choses que les employés des entreprises technologiques détestent le plus. De plus, dans de nombreux cas, ces réunions interminables les empêchent de mener à bien leurs tâches confortablement, ce qui aggrave la productivité globale de l’entreprise. Pour cette raison, Jobs semblait avoir raison, et pas seulement cela, mais il semble également que la grande majorité des travailleurs qui doivent faire face à ce type de problème régulièrement soient d’accord.

En tout cas, le génie derrière cette idée avait une idéologie de la vie très claire, au point de toujours porter un uniforme. Raison pour laquelle Steve Jobs s’habillait toujours de la même manière.

