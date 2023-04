Que indique le message du code de sécurité Whatsapp ?

WhatsApp vous dit que votre code de sécurité a changé ? Lisez la suite et découvrez ce que indique ce message.

Ce message indique « présent » lorsque le chiffrement de bout en bout entre les deux conversations a été confirmé.

Malgré le fait qu’il existe actuellement de nombreuses personnes qui utilisent WhatsApp dans le monde, peu sont au courant des différents codes, messages et notifications que l’application de messagerie affiche généralement sur Android et iPhone. Un exemple clair de ceci est le fameux « code de sécurité » qui apparaît généralement dans les conversations de groupe et privées.

Si vous avez récemment vu le message indiquant « Votre code de sécurité a changé » et que vous n’arrêtez pas de vous demander, qu’est-ce que cela indique ? Nous voulons vous informer que vous êtes au bon endroit. Ici, nous allons vous expliquer en quelques mots ce que indique ce message, ainsi que pourquoi il apparaît généralement dans les conversations que vous avez avec vos contacts.

« Changed your security code » : que indique ce message WhatsApp ?

Ce message que WhatsApp affiche dans votre groupe et vos conversations privées n’a rien de mal et vous n’avez pas à vous inquiéter. En bref, c’est un message qui apparaît à tous les utilisateurs qui utilisent ce service de messagerie.

Tel que rapporté par WhatsApp, ce message indique que la conversation est sécurisée et qu’un cryptage de bout en bout entre les deux utilisateurs est présent. Fondamentalement, l’application de messagerie a réussi à vérifier qu’il n’y avait aucun risque de sécurité.

Il convient de noter que le code de sécurité n’est pas toujours le même, vous pourriez donc voir ce message à plusieurs reprises dans les conversations que vous avez avec vos contacts (vous ne devriez pas vous alarmer si cela se produit en continu).

Pourquoi le message « Modifié votre code de sécurité » apparaît-il sur WhatsApp ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles ce message peut apparaître dans la conversation privée ou de groupe dans laquelle vous vous trouvez :

L’application WhatsApp a été réinstallée sur l’appareil mobile.

WhatsApp Web connecté.

Le code QR utilisé pour accéder à WhatsApp depuis le PC (application ou navigateur) a changé.

Le numéro de téléphone lié à ce compte WhatsApp a été modifié.

Comme vous aurez pu le voir dans la liste des points que nous vous montrons ci-dessus, le message en question apparaîtra toujours lorsqu’une modification est apportée liée au compte WhatsApp qui en est propriétaire.

Comment empêcher le message « Changed your security code » d’apparaître sur WhatsApp ?

Si vous en avez marre que WhatsApp affiche ce message dans toutes vos conversations, ne désespérez pas ! Comment pouvez-vous l’empêcher de continuer à apparaître? Suite à toutes ces étapes :

Ouvrez l’application WhatsApp depuis votre mobile.

Une fois à l’intérieur, vous devez cliquer sur les trois petits points verticaux qui apparaissent en haut à droite de l’écran.

Un menu avec plusieurs options s’affichera, entrez celui qui dit « Paramètres ».

Ensuite, vous devrez entrer « Compte ».

Par conséquent, vous devez cliquer sur « Notifications de sécurité ».

Et enfin, vous devrez cliquer sur le bouton vert à côté de « Afficher les notifications de sécurité sur cet appareil ».

Sans rien d’autre à ajouter, si vous utilisez WhatsApp Web et que vous ne souhaitez pas non plus que ce message apparaisse dans vos conversations, vous devrez suivre le même tutoriel depuis le navigateur.

