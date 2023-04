Des Mac inédits apparaissent dans Find My d’Apple avant la WWDC 2023

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur de nouveaux Mac à venir dans les prochains mois, bien que certaines d’entre elles soient contradictoires. Mais maintenant, il semble qu’Apple lui-même ait involontairement confirmé qu’il y avait de nouveaux Mac en route. En effet, les fichiers de configuration de Find My affichent des identifiants pour les Mac non publiés.

Find My d’Apple montre des modèles de Mac inédits

Les identifiants ont d’abord été remarqués par le développeur Nicolas Álvarez. Plus précisément, les Mac inédits ont été trouvés dans un fichier de configuration du réseau Find My d’Apple qui détermine les modèles de Mac spécifiques qui n’informeront pas l’utilisateur lorsqu’ils sont « laissés pour compte ».

Il existe trois Mac inédits : Mac14,8, Mac14,13 et Mac14,14. Bien qu’il soit difficile de dire avec certitude quel est l’ordinateur Mac de chacun de ces modèles, seuls les Mac de bureau sont répertoriés dans ce fichier car ils sont les seuls à ne pas être compatibles avec la fonction Find My’s Left Behind. Cela nous laisse donc trois options : iMac, Mac Studio et Mac Pro.

Une chose à garder à l’esprit est que, à partir de M2, chaque Mac équipé de cette puce est identifié comme « Mac14.x ». Par exemple, le M2 Mac mini est « Mac14,3 », tandis que le M2 Pro Mac mini est « Mac14,12 » et le M2 MacBook Air est « Mac14,2 ». Dans certains cas, un même Mac peut avoir des identifiants différents selon sa configuration.

En ce qui concerne l’iMac, les sources de Netcost-security.fr ont déclaré dans le passé qu’Apple ignorerait le M2 pour sortir un iMac M3 à la place. Dans cet esprit, il semble plus probable que ces identifiants trouvés dans les fichiers Find My soient pour un nouveau Mac Studio ou Mac Pro.

Le Mac Studio n’a jamais reçu de mise à niveau depuis sa sortie en 2022 avec les puces M1 Max et M1 Ultra. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré cette semaine qu’Apple ignorerait également M2 pour le Mac Studio. Pendant ce temps, Apple devait présenter son premier Apple Silicon Mac Pro avec une puce « M2 Extreme », mais ces plans auraient été abandonnés.

Même ainsi, un nouveau Mac Pro avec M2 Max pourrait arriver plus tard cette année. Netcost-security.fr a la preuve que Mac14,8 répertorié dans Find My files est l’Apple Silicon Mac Pro, nom de code J180. Mais bien sûr, il est possible que ces fichiers soient anciens et répertorient des Mac qui ne verront jamais le jour.

MacBook M3 ou M2 ?

Fait intéressant, les rumeurs se contredisent en ce qui concerne la puce des nouveaux MacBook à venir. Cela fait presque un an qu’Apple a introduit le M2 avec le MacBook Air repensé et il semble logique de penser que les prochains MacBook auront le M3.

Certains rapports affirment que de nouveaux MacBook seront bientôt disponibles, mais qu’ils conserveront la puce M2 au lieu d’obtenir M3. Mais Netcost-security.fr a entendu dire par des sources que ces Mac incluraient le M3. L’année dernière, plusieurs rapports affirmaient que le MacBook Air 2022 conserverait la puce M1, mais il a obtenu le M2 – bien que les différences entre les deux puces soient vraiment minimes.

Il reste à voir si Apple prévoit toujours de sortir de nouveaux Mac M2 cette année ou si la société dévoilera le premier Mac M3 à la WWDC 2023.



