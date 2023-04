Le Roborock S8 Pro Ultra high-tech est un moyen élégant de nettoyer vos sols, 300 $ de réduction

Vous voulez avoir des sols propres sans effort ? Découvrez le Roborock S8 Pro Ultra – c’est un aspirateur avec un cerveau.

Le S8 Pro Ultra fait partie de la série phare S8 de Roborock composée de trois modèles. En plus du S8 Pro Ultra, la série comprend également le S8+ et le S8.

Les trois modèles sont intelligents – ils ont tous la capacité de cartographier, d’acheminer et d’éviter les obstacles, et tous ont des capacités de nettoyage très efficaces. Cela indique que vous n’avez pas besoin de déplacer des objets, car la technologie réactive de reconnaissance et d’évitement d’obstacles 3D du robot de nettoyage lui permet de savoir comment les contourner.

Tous trois proposent la technologie DuoRoller Brush avec une capacité de sac à poussière de 2,5L. Ils sont également tous équipés du système de nettoyage VibraRise, qui associe un brossage à grande vitesse et une pression constante sur le sol. La large zone de nettoyage du système de nettoyage peut nettoyer sans effort tout et n’importe quoi, du soda collant aux déversements de ketchup séché. Tous sont brillants pour nettoyer intelligemment vos sols et tapis, pour que vous n’ayez pas à le faire.

Ensemble robot aspirateur Roborock S8 Pro Ultra et aspirateur Dyad Pro

Le S8 Pro Ultra est un choix exceptionnel pour les personnes qui ont une vie bien remplie et qui veulent également des sols propres. C’est une option particulièrement intéressante pour les personnes qui ont des enfants et/ou des bébés à fourrure.

Ce qui rend le S8 Pro Ultra vraiment intelligent, c’est que son dock « ultra » se vide, se lave, se remplit et même se sèche.

Son système dispose d’une toute nouvelle technologie réactive de reconnaissance et d’évitement d’obstacles 3D et d’un contrôle d’application facile à utiliser.

Il comprend également la brosse VibraRise® 2.0 + DuoRoller Riser ™ + une puissance d’aspiration accrue (6000 Pa) qui nettoie tout et n’importe quoi, sur n’importe quel sol, du bois dur au carrelage, en via les moquettes et les tapis.

Le S8 Pro Ultra est au prix de 1 599 $.

Et pour un temps limité, le Roborock S8 Pro Ultra Robot Vacuum & Dyad Pro Aspirateur Bundle est à 15% de réduction, ce qui ramène le prix régulier de 2 049,98 $ à 1 749,98 $ – soit une économie de 300 $.

La combinaison unique de l’aspirateur Dyad Pro d’un avant pleine longueur et de deux rouleaux arrière indique qu’il peut nettoyer jusqu’aux murs en un seul balayage. Avec une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, les dégâts humides et secs n’ont aucune chance.

Aspirateur robot Roborock S8+, vadrouille sonique avec station d’accueil auto-vide

Le Roborock S8+ est régulièrement au prix de 999,99 $, mais il est en vente au prix de 799,99 $, soit une remise de 20 %, soit une économie de 200 $. Achetez le Roborock S8+ sur Amazon ici.

Robot aspirateur laveur Roborock S8

Le Roborock S8 est régulièrement au prix de 749,99 $, mais il est en vente pour 599 $, soit une remise de 20 %, soit une économie de 150 $. Achetez le Roborock S8 sur Amazon ici.

À propos de Roborock

Fondé en juillet 2014, Roborock est un innovateur dans le domaine de la robotique et des appareils ménagers. Chaque produit Roborock a été conçu dans le but de résoudre des problèmes réels, facilitant ainsi la vie des clients Roborock. Plus de 9,28 millions d’unités Roborock ont ​​été vendues dans plus de 40 pays.

