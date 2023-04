Xiaomi Pad 6 vs Xiaomi Pad 5 : toutes les différences

Nous comparons le nouveau Xiaomi Pad 6 avec le modèle précédent pour trouver les différences et savoir si cela en vaut la peine.

Le Xiaomi Pad 6 introduit quelques changements dans la conception, comme le module de caméra.

Après le succès du Xiaomi Pad 5, le moment est venu d’accueillir le Xiaomi Pad 6. La nouvelle tablette Xiaomi a déjà été présentée sur le marché chinois, nous connaissons donc sa fiche technique complète. Mais quelles sont les nouveautés qu’il présente ? Dans cet article, nous comparons entièrement le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Pad 5 pour découvrir toutes les différences entre les deux modèles.

Connaître les différences entre les deux tablettes est essentiel pour que, si vous avez le Xiaomi Pad 5, vous sachiez s’il vaut la peine de faire le saut vers le nouveau Xiaomi Pad 6. Il est également possible que vous n’ayez ni l’un ni l’autre des deux et que vous Considérez lequel des deux est le meilleur achat si vous recherchez une tablette de qualité. Toutes ces questions trouveront une réponse ci-dessous, lorsque l’on connaîtra les différences qui séparent le Xiaomi Pad 6 du Xiaomi Pad 5.

Design renouvelé basé sur le Xiaomi 13

L’une des grandes nouveautés présentées par le Xiaomi Pad 6 réside dans le design. La génération précédente avait un dos en plastique, tandis que la nouvelle tablette opte pour un corps uniforme entièrement en aluminium. Cela vous permet d’obtenir une épaisseur légèrement inférieure, de 6,9 ​​à 6,5 millimètres, et également plus de légèreté. Si le Xiaomi Pad 5 pesait 511 grammes, le Xiaomi Pad 6 chute à 490 grammes.

Si on regarde l’arrière, on trouve deux autres grosses différences. Le premier d’entre eux se trouve dans le module caméra, beaucoup plus volumineux dans le nouveau Xiaomi Pad 6. C’est un module qui rappelle beaucoup celui qui équipe le Xiaomi 13, l’inspiration est perceptible. D’autre part, les couleurs dans lesquelles la tablette est disponible changent également. Vous pouvez acheter le Xiaomi Pad 5 en gris et blanc, tandis que le Xiaomi Pad 6 est disponible en noir, bleu-gris et or.

Un écran plus lisse et plus net

Parmi les différences entre le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Pad 5 figurent également la netteté et la fluidité de l’écran. Les deux tablettes montent un panneau de 11 pouces avec technologie LCD, mais les différences apparaissent lorsque l’on regarde la résolution. Le modèle précédent est net à 275 pixels par pouce, avec une résolution de 1600 x 2560 pixels (WQHD+). Il est également important de mentionner qu’il a un taux de rafraîchissement de 120 hertz, clé de la fluidité des images.

Le Xiaomi Pad 6 va encore plus loin et améliore la netteté avec un écran de 309 pixels par pouce. De plus, sa résolution devient 1800 x 2880 pixels, on peut donc s’attendre à des images avec un niveau de détail plus élevé. D’autre part, une autre des grandes nouveautés est qu’il a un taux de rafraîchissement de 144 hertz, de sorte que la fluidité des mouvements des images sera encore plus grande.

Connaissant toutes ces nouveautés, nous pouvons affirmer que le Xiaomi Pad 6 est une tablette qui offre une excellente expérience lors de la visualisation de contenu multimédia. Nous ne parlons pas seulement des images, mais aussi du son, car il conserve les 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos qui offraient de si bonnes performances dans la génération précédente.

Plus de puissance avec le Snapdragon 870

En comparant les fiches techniques des deux tablettes, on trouve une autre grande différence au niveau du processeur. On se souvient que le Xiaomi Pad 5 avait la puissance du Qualcomm Snapdragon 860, qui offrait de très bonnes performances avant même les tâches exigeantes. Eh bien, le Xiaomi Pad 6 fait le changement et équipe le Qualcomm Snapdragon 870, montant ainsi d’un cran en puissance pour offrir des performances encore meilleures.

Sans aucun doute, cette différence de processeur est essentielle, car la puissance est l’un des aspects qui nous fera opter pour un modèle ou un autre. Une autre différence se situe au niveau de la mémoire RAM, puisque le Pad 6 embarquera une version de 8 Go de RAM qui n’était pas disponible dans le Pad 5. Quant à la mémoire interne, les 128 Go et 256 Go resteront.

Un logiciel mis à jour

Sachant qu’il y a un écart d’un an entre le lancement d’une tablette et l’autre, il est normal qu’il y ait aussi une différence de système d’exploitation. Comme vous pouvez l’imaginer, le Xiaomi Pad 6 dispose d’un logiciel plus à jour, arrivant directement avec MIUI Pad 14 basé sur Android 13. Il s’agit d’une version préparée pour fonctionner sur de gros appareils dans lesquels les fonctions utiles telles que comme écran partagé.

De l’autre côté se trouve le Xiaomi Pad 5, avec MIUI pour Pad basé sur Android 11 comme système d’exploitation. Il a également des fonctions très intéressantes pour les tablettes, telles que les fenêtres flottantes et l’écran partagé.

Par ailleurs, il est important de mentionner que Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 5 prennent en charge le stylet. Bien sûr, il faut mentionner que le stylet du Pad 6 a été amélioré, ne pèse que 5 grammes et une pointe avec 4096 niveaux de sensibilité à la pression pour une écriture plus précise.

Capacité de batterie plus élevée

La dernière différence entre le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Pad 5 réside dans la batterie. Ce dernier monte une batterie d’une capacité de 8 720 mAh et une charge rapide de 33 W, capable d’atteindre environ deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. De l’autre côté se trouve le Xiaomi Pad 6, avec une batterie légèrement plus élevée, il passe à 8 840 mAh, on peut donc également s’attendre à une amélioration de l’autonomie. Quant à la charge rapide, elle maintient 33W.

Xiaomi Pad 6 vs Xiaomi Pad 5, est-ce que ça vaut le coup de changer ?

Cette comparaison entre le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Pad 5 nous a permis de connaître toutes les différences entre les deux appareils. Nous avons vu que la nouvelle tablette a un design renouvelé, plus léger et plus fin, ainsi qu’un écran qui améliore la résolution et la fluidité pour offrir de meilleures images.

Une autre différence clé réside dans le processeur, qui se trouve être le Qualcomm Snapdragon 870 pour des performances encore plus puissantes. Les nouveautés atteignent également la section batterie, qui est légèrement plus grande, et le système d’exploitation, avec une version mise à jour. Bref, force est de constater que la Xiaomi Pad 6 est une meilleure tablette que la Xiaomi Pad 5, son achat en vaut totalement la peine.

tablette Xiaomi 5

Cependant, le prix joue toujours un rôle important, tout dépend du budget que vous souhaitez investir. Bien que nous ne connaissions toujours pas son prix officiel, tout indique que le Xiaomi Pad 6 dépassera les 400 euros lorsqu’il arrivera sur le marché européen.

Par conséquent, si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, le Xiaomi Pad 5 sera une meilleure option.Cette tablette fait régulièrement la une des offres exceptionnelles dans des stores tels qu’Amazon, AliExpress et le site officiel de Xiaomi, vous pouvez la trouver pour un peu plus 300 euros en de nombreuses occasions. Bien qu’il ne soit pas aussi bon que le Pad 6, vous aurez tout à fait raison avec l’achat, car il offre également des performances de qualité dans toutes ses sections.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :