Xiaomi enfreint ses règles d’or avec cette version : elle coûte plus de 2 300 $

Le nouveau téléviseur « phare » du géant de Haidian est déjà une réalité : ce nouveau Xiaomi TV Master 86 Mini LED coûte 2 300 $ mais en contrepartie il a tout.

Voici le nouveau Xiaomi TV Master 86 Mini LED : un géant très cher mais extraordinaire.

Le catalogue déjà prolifique de Xiaomi Smart TV est sur le point de recevoir son exposant maximum, un nouveau téléviseur avec technologie Mini LED de taille minuscule, pas moins de 86 pouces spécifiquement, présenté cette semaine comme un accompagnement parfait du produit phare Xiaomi 13 Ultra et du nouveau décodeur Xiaomi TV Box S 2e génération, qui sera également le plus performant avec sa résolution 4K, Dolby Vision HDR et HDR10+.

Et c’est que cela a été la semaine choisie par Xiaomi pour nous montrer les appareils les plus premium qu’ils ont préparés pour ce cours 2023 (ou du moins pour le premier semestre de l’année), avec le nouveau Xiaomi TV Master 86 Mini LED qui nous vous présentons maintenant comme grande star du catalogue de téléviseurs avec le sceau Xiaomi.

C’est un modèle pour la série Master, qui comprend des téléviseurs intelligents avec panneaux OLED, OLED transparents et Mini LED, en fait cette dernière technologie est celle choisie pour l’énorme Xiaomi TV Master 86 Mini LED que les collègues de GizmoChina nous disent anticipé en grande détail.

Xiaomi TV Master 86 Mini LED, galerie de photos

Nous allons commencer par vous montrer, et c’est que le design de ce nouveau téléviseur Xiaomi est déjà un spectacle à première vue, sans même s’allumer :

Fiche technique

Nous n’en resterons pas là, car il y a beaucoup de choses à dire sur un téléviseur très premium, qui commence par nous offrir une taille impressionnante de 86 pouces, rien de moins, qui traduit environ 2,18 mètres de diagonale, sans aucun doute, beaucoup.

Par rapport au modèle précédent de 82 pouces, la matrice avec une résolution 8K et une connectivité 5G a chuté, car ce nouveau téléviseur Master 86 Mini LED a une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 hertz, 10 bits et une luminosité maximale de 2 000 nits maximum.

De plus, pour correspondre à une gamme complète de technologies multimédias, Xiaomi a fourni la batterie complète de licences à un téléviseur compatible avec Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode et AMD FreeSyc Premium Pro pour une réponse exceptionnelle dans les jeux vidéo, en plus to Audio a également été soigné en détail à partir de ses haut-parleurs stéréo de type 3.1 de 70 watts avec Dolby Atmos et DTS:X.

En ce qui concerne le matériel, nous avons un chipset avec un processeur ARM Cortex-A73 quadricœur, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, qui constitue une plate-forme fiable pour donner vie au firmware MIUI TV, qui a accès direct à toutes les plateformes de streaming les plus populaires ainsi que la compatibilité avec MIJIA, le contrôle vocal et bien plus encore.

La connectivité est également exceptionnelle, avec WiFi bi-bande, Bluetooth 5.2 LE, 3 connecteurs HDMI (eARC, VRR), 2 ports USB, AV, DTMB, sortie optique et Ethernet RJ45. Enfin, une télécommande avec NFC et un microphone pour le contrôle vocal sont inclus.

Xiaomi TV Master 86 Mini LED, prix et disponibilité

Le deuxième Mini TV LED de la famille Xiaomi Master est désormais disponible en Chine au prix de 15 999 yuans, soit environ 2 120 euros ou 2 320 dollars en échange, bien qu’il puisse être obtenu pour une durée limitée avec une offre de lancement qui soustraira 1 000 yuans de votre coût initial, environ 125 euros de réduction, environ.

C’est un téléviseur très cher, mais au moins beaucoup moins cher que le modèle Mini LED 8K présenté en 2020, et qui coûte désormais environ 4 000 euros, même si initialement son RRP dépassait largement les 7 000 $.

