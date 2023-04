Twitter supprime la coche bleue des comptes Twitter célèbres !

Twitter supprime la coche bleue de certains comptes Twitter notables. La nouvelle a été une surprise car les marques et les célébrités n’ont pas pu trouver leur vérification Twitter sur leur compte. Cela semble être une étape vers les objectifs à long terme d’Elon Musk pour la plate-forme de médias sociaux. Bien sûr, la plupart des gens n’apprécieront pas ce changement, car il leur enlève leur insigne de supériorité préféré.

Plusieurs journalistes, politiciens, marques, célébrités et bien d’autres ont confirmé le changement. Cependant, le signe ne disparaîtra pas définitivement, avec quelques Twitter les utilisateurs signalant que le signe apparaît lorsqu’ils rechargent la page. Le système de vérification est en place pour s’assurer que seuls les véritables utilisateurs de Twitter utilisent un compte particulier.

Twitter supprime la coche bleue des comptes Twitter connus :

C’est une décision surprenante car Twitter facture déjà aux utilisateurs 8 $ par mois pour le signe Twitter bleu. Dans le passé, le nouveau PDG de Twitter s’est beaucoup exprimé en qualifiant le légendaire système de vérification de « corrompu », de « conneries » et de « système de seigneurs et de paysans ». Dans le passé, les célébrités et les journalistes célèbres recevaient par défaut des étiquettes bleues.

La meilleure partie est que la note ne prend pas en compte le nombre d’abonnés que vous avez ou votre notoriété. La société a fait allusion à la suppression de l’ancienne tique bleue depuis le 11 avril. Plus tôt, Twitter a annoncé qu’il fermerait son programme de vérification hérité le 1er avril. La société supprime progressivement la coche bleue depuis le 1er avril.

Historique du système de vérification de Twitter :

Twitter a introduit le légendaire Blue Checkmark il y a plus de dix ans en réponse aux poursuites et aux critiques. Les célébrités étaient très mécontentes car plusieurs faux comptes se sont fait passer pour elles sur Twitter. Bien que le système ait encore besoin de beaucoup d’améliorations, il a en quelque sorte mis fin aux fausses nouvelles. La coche bleue ressemble plus à une approbation de Twitter.

La décision d’Elon Musk de gagner de l’argent en donnant la coche bleue est absolument erronée. La raison en est que n’importe qui peut payer cette somme d’argent pour obtenir la coche bleue de Twitter. Par conséquent, il est facile pour les mauvaises personnes de transmettre des informations erronées.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine